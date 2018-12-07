鹿港再挖出清代官員古墓群

被遺忘在荒煙蔓草間的古墓，見證鹿港開發的歷史。（吳敏菁翻攝）

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中國時報
／彰化報導

鹿港第一公墓7月發包設置太陽能光電，整地過程，意外挖到「后土」、「女同歸所」等墓碑，工程暫停，陸續又發現清代6至7品世襲官員、8至9品之修職郎、登仕郎等古墓，處處是文化資產。彰化縣文化局表示，已委託專家學者調查，搶救見證鹿港歷史發展的文物。

鹿港第一公墓在2009年完成遷葬公告，鹿港鎮公所辦理「鹿港鎮第一公墓設置太陽能光電發電系統暨遷葬整地標租案」，承包商工人在大樹根下方發現紅磚古墓，裡面有大量骨骸層層堆疊，並有「后土」、「女同歸所」等墓碑，引起重視。

文化局依文資法請廠商停工，並邀學者陳仕賢、文史工作者蔣敏全、清大教授邱鴻霖等初步勘查，陸續發現珍貴古墓，包括清代6至7品世襲官員、8至9品之修職郎、登仕郎等；還有清代受封之婦女。更有墓碑上只有「詩人」兩字，是櫟社詩人施家本之墓等。

陳仕賢說，這些墓碑記錄數百年來鹿港開發歷史，「女同歸所」是敬義園在清同治11年（1872年）所建，是女性無主萬善堂，而敬義園在乾隆42年就成立，後來由鹿港八郊出資管理，造橋鋪路、置義塚收埋骨骸，是最早的慈善事業。

文化局長周馥儀表示，這些珍貴的墓葬遺跡與出土文物，是記錄鹿港先民生活與喪葬禮俗的重要實物，也是探索19世紀上半葉至20世紀上半葉的鹿港在物質文化、宗教信仰、日常生活等多元面向的關鍵證據，已委託專家學者進行調查及施工監看。

(中國時報)

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