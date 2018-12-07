愛滋在家檢驗 1分鐘知結果

2018年12月07日 04:11 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

愛滋病匿名檢驗固然有一定成效，但對部分高風險行為群體而言，前往篩檢機構仍然有一些擔心隱私洩漏及社會歧視等阻礙。相較之下，自我篩檢試劑為一種較具隱私且便利的選擇，讓民眾在家就可自我檢查。

台東縣衛生局自1日開始，在各鄉鎮衛生所提供讓民眾可購買在家愛滋血液自我篩檢試劑，只要1分鐘即能知道初步篩檢結果，準確度達99％，方便又準確。

現階段採計畫登記退費制，台東衛生局表示，取得試劑後，民眾在家完成篩檢，並至本計畫專屬網頁（https://hiva.cdc.gov.tw/oraltest/index.aspx）完成檢驗結果登錄(需拍攝可清楚顯示試劑編號之試劑包裝照片，並上傳照片)、填寫問卷與提供ATM帳戶後，由疾管署委託之民間團體核退試劑費用200元至民眾帳戶。

台東縣衛生局強調，民眾（或感染者之接觸者）可參考試劑盒內所附說明單張、計畫教學網頁（內含教學影片；試劑包裝上明顯標示網址及QR code）或撥打24小時諮詢專線1922了解試劑操作方式及衛教資訊後，在家進行篩檢。

衛生局建議，要有過性行為者，應接受一次愛滋篩檢，確實了解自身健康情況，為了大家的健康，早期診斷、早期治療才是控制與阻斷愛滋疫情的不二法門。

(中國時報)