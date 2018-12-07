國民黨宋蔡協調無果 10日延長賽

2018年12月07日 04:10 中國時報 張穎齊╱基隆報導

基隆市議長選舉，國民黨占過半席次，議長之位有如「囊中物」，國民黨現任議長宋瑋莉拚連任，而副議長蔡旺璉則力圖「轉正」，雙方6日於市黨部進行首次協調後，並沒有達成共識，10日將進行第2次協調，若協調仍無結果，14日將採黨內議員「假投票」方式，選出議長人選。

國民黨基市議長初選登記，共有宋瑋莉、蔡旺璉2人角逐，國民黨基隆市黨部副主委林江葦表示，2人於6日上午9時許在市黨部進行首次協調，宋瑋莉仍力邀蔡旺璉擔任副手，但蔡旺璉則堅持「單飛扶正」，由於時間安排緊迫，2人都趕著前往市議會參加臨時會，沒有結果。

首次協調 沒有結果

林江葦強調，協調氣氛融洽，彼此都有交換意見，10日會再舉行第2次協調，若再沒有結果，14日會邀集16位黨籍議員進行「假投票」，共推1組人選；市議會25日進行議長選舉當天，國民黨也重申，若有黨內議員跑票，則會做開除黨籍的處分，6年內不得申請入黨。

就算輸了 不會跑票

「絕對沒有相處不好！」蔡旺璉表示，宋瑋莉盛情邀他繼續合作，因為他們過去4年來都相處得很好，但自己這次還是想要拚拚看，以擴大政治服務範圍，萬一他在14日假投票時輸了，也不會有任何遺憾，並尊重黨的機制，25日一定不會跑票。

基隆市議會民進黨有6席議員，面對議長選舉，民進黨基隆市黨部主委張錦煌僅表示，這幾天才會舉行黨團會議討論，目前沒有任何可以報告的訊息。民進黨基隆市長林右昌表示，民進黨從過去以來議席就比較少，雖然國民黨占多數，但府會關係都很和諧，大家都共同朝著基隆進步的目標邁進，所以不會太過擔心。

(中國時報)