貢寮鮑季 風味餐及拉麵上菜

貢寮區漁會首度與三重無敵拉麵店、三峽初原麵場合作，推出限時限量的「貢寮鮑拉麵」，讓民眾體驗濃郁豚骨湯頭結合鮮甜貢寮鮑的好滋味。（譚宇哲攝）

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中國時報
／新北報導
新北貢寮鮑產季起跑記者會昨登場，貢寮區漁會推出「貢寮鮑養生風味餐」共12道漁家特色料理認桌活動，邀請民眾大快朵頤當季肥美的貢寮鮑。（譚宇哲攝）

貢寮鮑產季到，新北市貢寮區漁會12月15日在澳底漁港辦理限量貢寮鮑搶購活動，價格殺破8折，還有12道漁家特色料理組成的「貢寮鮑養生風味餐」認桌活動，和期間限定的「貢寮鮑拉麵」，邀請民眾大快朵頤肥美的當季貢寮鮑。

新北市長朱立倫6日上午出席2018新北貢寮鮑產季起跑記者會，除與貢寮區漁會、當地養殖業者共同宣布貢寮鮑產季起跑，也現場品嘗豐盛的貢寮鮑養生風味餐。

風味餐開放認桌

朱立倫表示，市府為讓民眾辨識優質安全的農漁產品，今年輔導貢寮區漁會與貢寮鮑養殖戶申請「4章1Q」驗證，已有8戶取得「產銷履歷」，另有25戶取得「生產追溯」標章，不但可以讓更多民眾信任貢寮鮑品牌，更可以讓全國看到貢寮鮑「安心、在地」的優勢，讓更多人品嘗貢寮鮑的鮮美。

新北市漁業處表示，貢寮區漁會今年首度與三重的無敵拉麵店及三峽的初原麵場合作，推出限時限量的「貢寮鮑拉麵」，只到12月底，民眾可把握機會體驗濃郁豚骨湯頭結合鮮甜貢寮鮑的好滋味。

拉麵限量到月底

貢寮鮑搶購活動原價一斤600元，搶購價只要450元，其他還有免費限量鮮烤九孔、鯖魚、石花凍試吃及導覽活動等，貢寮鮑養生風味餐共有12道漁家特色料理，認桌活動限額20桌，即日起至12月7日中午12時止採網路報名，每人限認1桌，當天下午5時前抽出20名幸運民眾，15日免費參加極致饗宴。

(中國時報)

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