桃市議會 王浩宇3度送紀委會

民進黨議員張火爐（右一）不滿擔任主席的國民黨議員詹江村（左一）不認同他所說的「秋後算帳」，一度要衝上主席台理論，其他議員連忙上前安撫，雙方仍唇槍舌戰不讓步。（蔡依珍攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園市議會6日審預算風波不斷，藍營緊扣選舉議題要求徹查選前活動發禮、設監視錄影系統管理要點，綠營議員張火爐一句「秋後算帳」讓主席詹江村大表不認同，雙方一度唇槍舌戰險釀衝突，綠黨王浩宇議員則因在臉書直播控議員「在演戲」，第3度被送紀律委員會。

協調1個月內完成調查

國民黨籍議員劉茂群、黃婉如和舒翠玲，直指選前的開工、動土、完工、說明會等活動，不若過去只是吃麻糬、湯圓象徵圓滿，改成號召里長動員，還發放兌換券送白米、禮盒等，錢全藏在業務費或工程管理費，強調議員選前都戰戰兢兢，唯恐超過30元被當賄選，市府卻大放送，也擔憂工程偷工減料，以政風處的工作跟廉政相關，要求調查市府各式活動送禮有無違法貪汙，綠營李光達、蔡永芳、邱素芬救援認為目標太大、浪費人力，藍綠幾度唇槍舌戰，甚至動用休息時間，最後雙方妥協1個月內調查半年的活動。

秋後算帳一詞爆衝突

審平鎮區公所預算時，藍營也以選前有議員在公所言行的影片外流，強調人人自危，要求設立監視錄影系統管理要點，張火爐認為是「秋後算帳」讓主席詹江村大表不認同，議員黃敬平動議休息5分鐘，但衝突仍一觸即發，休息時間結束仍針鋒相對，直到詹經黨內議員勸說後公開道歉，張火爐也收回「秋後算帳」一詞，衝突才落幕。

缺席的王浩宇則在《我是中壢人》放上直播感嘆平鎮區長慘遭圍剿和網友分享，卻因抨擊開會的議員都在演戲，引爆藍營怒火，在劉茂群提議下再度移送紀律委員會，創下連續2天被送紀律委員會的先例，王則澄清演戲是指國民黨抓到舞台就進行秋後算帳，絕非針對整個市議會。

(中國時報)

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