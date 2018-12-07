中選會頒證書 林明溱承諾繼續拚

中央選舉委員會委員蔡佳泓，代表中選會頒發南投縣長當選證書給林明溱（右）。（沈揮勝翻攝）

友善列印
中國時報
／南投報導

2018年地方公職人員選舉，南投縣長林明溱以19萬5385票、66.72％的高得票率順利連任，6日他從中央選舉委員會委員蔡佳泓手中接過當選證書時，對縣民的支持肯定與縣府團隊努力滿懷感謝，強調不會以此自滿，期許未來4年繼續打拚，為建設美好南投而努力。

逾66％高得票率 不自滿

中選會委員蔡佳泓6日上午赴南投縣政府，拜訪並頒發縣長當選證書給林明溱，副縣長陳正昇、祕書長洪瑞智及縣府各局處主管也都到場觀禮；陳正昇代表縣府團隊致贈花束，並表示全員將盡心盡力，大力支持縣長作為施政後盾。

林明溱表示，這次能順利連任，也是縣府團隊的成功。他感謝大家的配合和支持，此次選舉獲得全國第2高得票率，顯示縣民對縣府政策推動的認同和肯定。

期勉縣府團隊 再接再厲

林明溱期許，未來4年將加快腳步、再接再厲，持續推動重大建設與政策，尤其觀光與農業，是南投縣最重要的經濟命脈，一定要設法做到最好；他勉勵團隊成員，辦理公務時應盡量站在民眾的立場著想，讓縣政工作推動更順利。

林明溱在2014年縣長選舉中以14萬9361票、5000多票的小差距險勝對手李文忠；就任後除勤跑基層，施政滿意度、縣民幸福指數連年在各縣市中名列前茅；今年尋求連任，得票數近20萬、贏對手洪國浩達9萬7925票，顯示4年施政與努力，已獲大多數縣民肯定。

(中國時報)

桃市議會 王浩宇3度送紀委會 涂醒哲今提選舉無效之訴

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。