中選會頒證書 林明溱承諾繼續拚

2018年12月07日 04:10 中國時報 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

2018年地方公職人員選舉，南投縣長林明溱以19萬5385票、66.72％的高得票率順利連任，6日他從中央選舉委員會委員蔡佳泓手中接過當選證書時，對縣民的支持肯定與縣府團隊努力滿懷感謝，強調不會以此自滿，期許未來4年繼續打拚，為建設美好南投而努力。

逾66％高得票率 不自滿

中選會委員蔡佳泓6日上午赴南投縣政府，拜訪並頒發縣長當選證書給林明溱，副縣長陳正昇、祕書長洪瑞智及縣府各局處主管也都到場觀禮；陳正昇代表縣府團隊致贈花束，並表示全員將盡心盡力，大力支持縣長作為施政後盾。

林明溱表示，這次能順利連任，也是縣府團隊的成功。他感謝大家的配合和支持，此次選舉獲得全國第2高得票率，顯示縣民對縣府政策推動的認同和肯定。

期勉縣府團隊 再接再厲

林明溱期許，未來4年將加快腳步、再接再厲，持續推動重大建設與政策，尤其觀光與農業，是南投縣最重要的經濟命脈，一定要設法做到最好；他勉勵團隊成員，辦理公務時應盡量站在民眾的立場著想，讓縣政工作推動更順利。

林明溱在2014年縣長選舉中以14萬9361票、5000多票的小差距險勝對手李文忠；就任後除勤跑基層，施政滿意度、縣民幸福指數連年在各縣市中名列前茅；今年尋求連任，得票數近20萬、贏對手洪國浩達9萬7925票，顯示4年施政與努力，已獲大多數縣民肯定。

(中國時報)