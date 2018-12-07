涂醒哲今提選舉無效之訴

2018年12月07日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

連任失利的嘉義市長涂醒哲選後曾語帶玄機吐露「他最有資格提舉選無效之訴」，6日其重要幕僚、嘉義市果菜市場總經理陳火川表態，擬於今天為涂市長提出選舉無效之訴，但有涂競總的重要幹部不認同。黃敏惠則表示尊重。

黃敏惠表示尊重

依市選委會公布開票結果，黃敏惠得票5萬8558、涂醒哲得票5萬6256，蕭淑麗得票2萬5572，黃敏惠以2302票險勝涂醒哲。

涂醒哲曾說，他最有資格提選舉無效之訴，因為差距的票數最少，但他尊重市民的選擇。但總統蔡英文日前到嘉義市開基層座談檢討會，涂競選總部的重要幹部分析「棄保操作」是此次涂醒哲落選的重要原因之一。

棄保操作是關鍵

陳火川說，他個人擬為涂市長提出選舉無效之訴，有幾項原因，其一是當天邊投票邊開票，造成有操作棄保的可能性，有影響選舉結果之虞，今天會說明情形，若確定提告會在今提出。

律師嚴庚辰表示，此次選舉投票與開票同時進行，是台灣自治史上首例，有待釐清的法律上爭點有選罷法規定是投票下午4時結束後開始開票，而此次下午4時投票還未完全結束即開票，合於規定嗎？另外，下午4時以後，「3腳督」的選情，因電子媒體已開始報票數，有沒有影響3強的票數明顯傾向單一方的變化，即所謂棄保效應。

嘉義市選委會表示，11月24日開票當天全市177個投開票所，有63個投開票所直到下午4點投票截止仍有選民排隊，依中選會公布，4時以前已抵達投開票所的選民仍可投票，文雅國小2處投開票所遲至晚上6時5分許才開票。

(中國時報)