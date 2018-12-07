新北完成河濱200公里車道

新北市府推廣單車休閒活動，完成串聯基隆、台北、桃園的200公里自行車道。（吳岳修翻攝）

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中國時報
／新北報導

新北市高攤處推廣自行車休閒活動，6日宣布在鄰近三重辰光橋旁新增辰光自行車租借站，完成新北河濱200公里自行車道里程碑，沿途設置15個自行車租借站，構築出全台最長且舒適的河濱自行車道網絡，市府加碼推出「打卡抽水漾禮」和「闖關5橋拿好禮」活動，有機會兌換辰光橋紀念悠遊卡等多項好禮。

新北市府高灘地工程管理處表示，愈來愈多民眾喜歡單車活動，為了提供民眾更便利及舒適的河濱自行車環境，高灘處選在大台北都會公園地標辰光橋旁增設自行車租借站，7日起試營運，15日正式開幕啟用，民眾可搭捷運再「轉騎」自行車，暢遊大台北都會公園。

高灘處表示，新北河濱自行車道主支線200公里，串聯至北市、基隆及桃園各地，不僅構成全台最長且舒適的河濱自行車道網絡，也逐步實現新北低碳樂活的居住概念。

高灘處指出，板橋湳仔溝三階段整治計畫完成後，市府結合板橋人文歷史在湳仔溝抽水站設置「鐵馬驛站」，以「轉動幸福」為主題，站內設有飲水機、盥洗室、自行車打氣設備等，提供車友多元服務。

為吸引車友，8日起到16日還推出「打卡抽水漾禮」和「闖關5橋拿好禮」活動，到驛站休息的民眾只要到粉絲團打卡，現場贈送環保吸管或精美自行車頭巾；另陽光橋、新月橋、星光橋、龍窯橋、辰光橋等5處自行車租借站將放置闖關集章卡，有機會兌換好禮。

(中國時報)

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