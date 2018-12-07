佳冬諺語時光牆 科技秀新意

2018年12月07日 04:11 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

佳冬鄉素有「古蹟之鄉」美名，茄冬文史協會為此積極營造輕旅行環境，多年來不少遊客喜歡漫遊詩詞步道賞古蹟，而近日出現新景點也創新風潮，佇立在諺語步道的2面「諺語時光牆」，不僅展現新奇的視覺效果，更讓古色古香的小巷弄增添科技感。

「諺語時光，各有風光！」茄冬文史協會表示，諺語時光牆有別於一般的彩繪牆及3D彩繪牆，它會因為站在不同的時光位置而看見不同的畫面，而它雖是先以彩色輸出後再貼上木牆，但工法的細緻度不亞於彩繪，且是目前少見的新興裝置藝術。

但協會強調，諺語時光牆雖是運用科技技術，但在地特色一點也沒有少，且還特地向屏東知名書法家李銘煌邀字，在2面牆上題客家諺語並加上情境繪圖，看上去不是期望後代以讀書做人為重、若讀不來就耕田守住家訓，就是對品德的要求，在在強調客家精神。

協會指出，原有連結蕭家古厝的詩詞步道大受好評，遊客喜歡漫步其中欣賞古蹟群，而今再創的諺語步道，不僅是延伸更是新亮點，能有效再創地方觀光新契機。

佳冬鄉因客家伙房保留度密集又完整性高，素有「古蹟之鄉」美名，當中六根村更有「活的博物館」之稱，除有蕭宅、西隘門、楊氏宗祠等縣定古蹟，及歷史建築張家商樓外，還有羅家豫章堂、楊家關西堂、張家清河堂等客家伙房建築，茄冬文史協會與大地計畫團隊近年積極結合在地產業打造「客庄世外桃源」。

(中國時報)