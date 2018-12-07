顧家好企業 讓照顧者不離職

2018年12月07日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

洪小姐多年前因家人罹患重病，一邊照顧一邊上班導致身心俱疲，所幸在中華民國家庭照顧者關懷總會協度過難關；新北市勞工局表示，新北市首創「顧家好企業」服務，鼓勵企業加入並提供友善照顧者的措施，讓照顧者減輕壓力續留職場。

新北市勞工局6日舉辦「照顧不離職、顧家好企業」記者會暨研討會，市長朱立倫、勞工局長許秀能、社會局副局長林昭文、提供友善在職照顧者措施的9家企業及多位學者皆出席。

朱立倫表示，許多優秀的企業人才常因家庭照顧問題，被迫提早退休或離職，新北市府整合跨局處資源與企業合作，透過包括衛生局的長期照顧、喘息服務及心理衛生資源、社會局的陪伴手冊以及勞工局的中高齡職場續航企業輔導等，支持企業建置照顧者友善措施，讓員工照顧家庭不必離職，企業也能留住好人才。

勞工局指出，「顧家好企業」是以新北市境內事業單位為服務對象，提供企業照顧諮詢、資源連結及員工協助等客製化服務，促進企業善用政府資源，即時提供照顧者在職場上必要的支持。

出席記者會的9家企業，皆響應顧家好企業服務，像是康聯生醫成立專責部門，提供一站式安居適老服務，一零四資訊科技則提供員工急難或重大傷病慰問金等紓困服務。

此外，勞工局也在5月成立中高齡者職場續航中心，與中華民國家庭照顧者關懷總會合作，提供照顧者個案關懷服務，民眾有需要可致電續航諮詢專線(02)22511799。

(中國時報)