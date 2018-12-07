顧家好企業 讓照顧者不離職

友善列印
中國時報
／新北報導

洪小姐多年前因家人罹患重病，一邊照顧一邊上班導致身心俱疲，所幸在中華民國家庭照顧者關懷總會協度過難關；新北市勞工局表示，新北市首創「顧家好企業」服務，鼓勵企業加入並提供友善照顧者的措施，讓照顧者減輕壓力續留職場。

新北市勞工局6日舉辦「照顧不離職、顧家好企業」記者會暨研討會，市長朱立倫、勞工局長許秀能、社會局副局長林昭文、提供友善在職照顧者措施的9家企業及多位學者皆出席。

朱立倫表示，許多優秀的企業人才常因家庭照顧問題，被迫提早退休或離職，新北市府整合跨局處資源與企業合作，透過包括衛生局的長期照顧、喘息服務及心理衛生資源、社會局的陪伴手冊以及勞工局的中高齡職場續航企業輔導等，支持企業建置照顧者友善措施，讓員工照顧家庭不必離職，企業也能留住好人才。

勞工局指出，「顧家好企業」是以新北市境內事業單位為服務對象，提供企業照顧諮詢、資源連結及員工協助等客製化服務，促進企業善用政府資源，即時提供照顧者在職場上必要的支持。

出席記者會的9家企業，皆響應顧家好企業服務，像是康聯生醫成立專責部門，提供一站式安居適老服務，一零四資訊科技則提供員工急難或重大傷病慰問金等紓困服務。

此外，勞工局也在5月成立中高齡者職場續航中心，與中華民國家庭照顧者關懷總會合作，提供照顧者個案關懷服務，民眾有需要可致電續航諮詢專線(02)22511799。

(中國時報)

耶誕動物卡片 吉安免費DIY體驗 無人機空拍客庄 盡賞苗栗之美

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。