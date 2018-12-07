無人機空拍客庄 盡賞苗栗之美

苗栗縣長徐耀昌等人，帶領東興國小師生體驗空拍的樂趣。（陳慶居攝）

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中國時報
／苗栗報導

浪漫台三線北自桃園平鎮南至台中新社全長150多公里，其中貫穿苗栗縣6個鄉鎮市就有80多公里，沿線有豐富多元的客家建築、民俗風情和產業。縣政府運用無人機製作首支「浪漫台三．空拍客庄」影片，透過無遠弗屆的網路行銷沿線好山好水和好人情。

縣長徐耀昌6日率同文化觀光局長林彥甫，在大湖巧克力雲莊發布「浪漫台三‧空拍客庄」影片，片長約12分鐘，是結合一般拍攝及空拍手法，紀錄台三線苗栗段景色與產業。

公館鄉長曾美露、客家詩人劉正偉等人與會，讚嘆苗栗之美，影片受訪者及東興國小師生受邀列席，也屏息觀賞精彩片段。

文觀局長林彥甫表示，台三線穿越頭份市、三灣鄉、南庄鄉、獅潭鄉、大湖鄉及卓蘭鎮6鄉鎮市，串聯了沿線湖光山色和特殊景觀，客庄特有的產業、人文和美食，融入訪問和客語配音的「空拍客庄」影片，已上傳YouTube，行銷苗栗台三線的浪漫和客家文化之美。

徐耀昌表示，縣府率先將無人機運用到行政體系，首支空拍客庄影片帶領大家走訪6鄉鎮市的古道、老街、茶園等景點，讓大家看見浪漫的台三線，歡迎國內外遊客體驗慢食、慢遊、慢活。

他說，目前正在卓蘭、大湖、公館分別推動詹冰故事文學館、幸福花之島、客家文學花園及中油再造歷史現場等，後兩者未來將成為苗栗新地標。

(中國時報)

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