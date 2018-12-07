林英美愛心便當不打烊

2018年12月07日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

10餘年前開始提供街友免費便當的愛心阿嬤林英美，聽從友人建議投入屏東市民代表選舉，無奈敗選，一度認為多年行善不被認同，但隨即轉念告訴自己，若因一次敗選而讓愛心便當收攤，與參選初衷相違背，於是重拾心情、繼續快樂做愛心。

沉澱數日心情歸於平靜，林英美說，因先生多年前陸續發現胰臟癌、肝癌、大腸癌、腦瘤，一整年均在開刀，當時家人身心俱疲，於是發願行善，開始為屏東市街友及弱勢家庭免費供餐，說也奇怪，先生日後竟奇蹟式痊癒，也讓她一直風雨無阻，讓愛持續散播。

10幾年來從原本的10多人領餐，到現在每日有近百人規模，1天就要準備200多個便當，總是維持3菜、1肉，若遇獨居或行動不便者，還主動提供送餐服務。她為街友賣掉房子、到處募款借貸，有人罵她瘋子她也不以為意。

為了有份穩定收入，友人建議她投入選舉，準備數月，首次參選拿到1044票、最後無緣當選，林英美坦言，努力做一件事就會期望有所收穫，也曾經質疑難道行善不被認同，但事隔幾日她又重新打起精神強調，本來參選就是過程，照顧這群弱勢才最重要。

除了免費供餐，她還為20多名弱勢孩子進行課輔，自己仍是包水餃與愛心粽義賣籌措經費，至於未來會不會再參選，她則說「隨緣吧」！

(中國時報)