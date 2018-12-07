環保局：室外乾貯場無關核一除役

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中國時報
／新北報導

核一廠除役環評延宕，經濟部直指是新北市府卡關室外乾貯設施，新北環保局長劉和然強調，核一除役環評不包括戶外乾式貯存設施，「是兩碼子事」，不影響除役期程，新北市支持核一除役，但過程絕對要安全，更重要不能把新北市當成最終處置場。

核一除役環評第二次小組會議6日下午展開，新北市由副局長王美文前往參加，劉和然說，核一除役環評未過關，關鍵並非室外乾眝，兩著混為一談，會模糊焦點。

劉和然說，當初興建室外乾貯場，早已通過另項環評審查，是因台電在後續工程未按圖施工，才會影響乾貯場執照通過期程，且室外乾貯場僅有1680束容量，核一內有7000多支燃料棒，最終還是要到可容納所有燃料棒的室內貯存場，室外乾貯場與環評進程根本沒有直接關係。

劉和然說，新北市絕對全力支持除役，但台電必須依照學者專家意見通過環評，拿到除役許可後開工，過程中拆除與興建都一定要符合高度的安全規範，最重要不可把新北當作最終處置場。

劉和然強調，室外乾貯場因周遭有土石流潛勢溪，台電一定要按圖施工，更重要因乾貯場靠近海邊，如何克服室外貯存可能被腐蝕的問題，另從燃料池移置到室外貯存場，吊掛過程高度達5層樓，要如何避免風險？最重要在天災的應變，也看不到明確的步驟，台電必須說明清楚。

(中國時報)

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