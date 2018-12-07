溪海農業區遊客中心啟用

2018年12月07日 04:10 中國時報 呂筱蟬 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市溪海休閒農業區今年5月1日經行政院農委會正式畫定，遊客中心6日揭幕啟用，提供遊客旅遊資訊了解當地業特色、體驗活動、農特產品與住宿服務等，歡迎民眾造訪，前進各農場進行深度的農事體驗。

溪海休閒農業區以彩色海芋節為主要賣點，鄰近大園、青埔，適合民眾從事一日遊觀光。市府也將結合功學社推自由車旅遊專案計畫，打造該處成為農村體驗專區。

啟用土角厝轉型的遊客服務中心，經費共840萬元，期盼能帶動更多農業體驗旅遊效益。

市長鄭文燦表示，大園舉辦花彩節，溪海花卉專區非常成功，吸引大量參觀人潮，由於當地擁有數種顏色的海芋以及香水百合，因此改名為「彩色海芋節」，彩芋成為溪海花卉專區特色，市府也接著推動溪海休閒農業區。

他說，桃園升格之初並未畫設休閒農業區，當時全國只有桃園市和台北市沒有，但桃園擁有廣大農地且有山有海，因此決定以10個休閒農業區、100家休閒農場為目標，目前已通過8個休閒農業區，核准合法的休閒農場超過60家，同時也在農業局下成立休閒農業科，輔導辦理相關業務。

遊客服務中心未來將提供產品販售、志工培養及導覽中心空間，也成為常設型服務中心。當地除將設置自行車道外，也會打通至桃園機場捷運的道路，讓交通更便利。

(中國時報)