溪海農業區遊客中心啟用

友善列印
中國時報
／桃園報導

桃園市溪海休閒農業區今年5月1日經行政院農委會正式畫定，遊客中心6日揭幕啟用，提供遊客旅遊資訊了解當地業特色、體驗活動、農特產品與住宿服務等，歡迎民眾造訪，前進各農場進行深度的農事體驗。

溪海休閒農業區以彩色海芋節為主要賣點，鄰近大園、青埔，適合民眾從事一日遊觀光。市府也將結合功學社推自由車旅遊專案計畫，打造該處成為農村體驗專區。

啟用土角厝轉型的遊客服務中心，經費共840萬元，期盼能帶動更多農業體驗旅遊效益。

市長鄭文燦表示，大園舉辦花彩節，溪海花卉專區非常成功，吸引大量參觀人潮，由於當地擁有數種顏色的海芋以及香水百合，因此改名為「彩色海芋節」，彩芋成為溪海花卉專區特色，市府也接著推動溪海休閒農業區。

他說，桃園升格之初並未畫設休閒農業區，當時全國只有桃園市和台北市沒有，但桃園擁有廣大農地且有山有海，因此決定以10個休閒農業區、100家休閒農場為目標，目前已通過8個休閒農業區，核准合法的休閒農場超過60家，同時也在農業局下成立休閒農業科，輔導辦理相關業務。

遊客服務中心未來將提供產品販售、志工培養及導覽中心空間，也成為常設型服務中心。當地除將設置自行車道外，也會打通至桃園機場捷運的道路，讓交通更便利。

(中國時報)

環保局：室外乾貯場無關核一除役 公老坪柑橘野餐日 採果吃到飽

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。