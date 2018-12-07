新北8市議員 允當馬祖人後盾

2018年12月07日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

連江縣人口約1萬3000多人，但不少民眾旅居新北、桃園工作，中華馬祖鄉親協會在九合一選舉前開始與市議員聯繫，至今共有8位新北、1位桃園市議員允諾會盡力在台為馬祖鄉親服務，當馬祖人堅強後盾。

中華馬祖鄉親協會理事長林金官等人在選前拜會準新北市長侯友宜，並連繫多位市議員，期盼對於馬祖鄉親可以提供更多服務，獲得新北市議員黃林玲玲、劉美芳、連斐璠、陳錦錠、陳儀君、白珮茹、鄭戴麗香、桃園市議員朱珍瑤允諾。

「跟對待市民一樣，都會提供相同的服務！」陳錦錠表示，馬祖人來台打拚，離鄉背井相當辛苦，身為民意代表始終抱持著為民服務的熱忱，有沒有選票，是否為新北市民並不重要，只要民眾有需求，就會努力提供好的服務、解決民眾困擾。

陳儀君說，經由其他區市議員介紹，得知不少馬祖人定居新北，無論是馬祖或是其他縣市的同鄉會，都會給予相同的服務，民意代表的職責，本來就是服務民眾，另外，除了同鄉會外，也積極協助舞蹈等社團協會，一起營造更好的生活環境。

來台工作的陳姓鄉親說，感謝市議員們願意提供協助，但更希望市議員們可以組團帶隊號召更多的民眾前往馬祖，體驗四鄉五島的特色觀光，藍眼淚、大坵梅花鹿、莒光方塊海、東引地質景觀、燈塔、馬祖高粱等，都值得民眾一遊。

(中國時報)