新北8市議員 允當馬祖人後盾

友善列印
中國時報
／新北報導

連江縣人口約1萬3000多人，但不少民眾旅居新北、桃園工作，中華馬祖鄉親協會在九合一選舉前開始與市議員聯繫，至今共有8位新北、1位桃園市議員允諾會盡力在台為馬祖鄉親服務，當馬祖人堅強後盾。

中華馬祖鄉親協會理事長林金官等人在選前拜會準新北市長侯友宜，並連繫多位市議員，期盼對於馬祖鄉親可以提供更多服務，獲得新北市議員黃林玲玲、劉美芳、連斐璠、陳錦錠、陳儀君、白珮茹、鄭戴麗香、桃園市議員朱珍瑤允諾。

「跟對待市民一樣，都會提供相同的服務！」陳錦錠表示，馬祖人來台打拚，離鄉背井相當辛苦，身為民意代表始終抱持著為民服務的熱忱，有沒有選票，是否為新北市民並不重要，只要民眾有需求，就會努力提供好的服務、解決民眾困擾。

陳儀君說，經由其他區市議員介紹，得知不少馬祖人定居新北，無論是馬祖或是其他縣市的同鄉會，都會給予相同的服務，民意代表的職責，本來就是服務民眾，另外，除了同鄉會外，也積極協助舞蹈等社團協會，一起營造更好的生活環境。

來台工作的陳姓鄉親說，感謝市議員們願意提供協助，但更希望市議員們可以組團帶隊號召更多的民眾前往馬祖，體驗四鄉五島的特色觀光，藍眼淚、大坵梅花鹿、莒光方塊海、東引地質景觀、燈塔、馬祖高粱等，都值得民眾一遊。

(中國時報)

農特產中心完工 大村邀你來跨年 北勢群新娘頭扇 原民部落大學保…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。