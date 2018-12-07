北勢群新娘頭扇 原民部落大學保留

泰安部落教室講師游莉蓮開設北勢群新娘頭扇製作課程，找回差點失傳的新娘頭扇。（何冠嫻攝）

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中國時報
何冠嫻／苗栗報導

苗栗縣原住民族部落大學已開辦17年，開設許多傳承原住民族文化與技藝的課程，打造多元環境。6日以原住民族部落大學年終評鑑暨成果發表，展現今年度豐碩成果。

部落大學課程已開設400多門課程，培育出高達7000多位的學員，而今年開設的29門課程，涵蓋教育、經濟、生活以及文化等4大學群，內容豐富多元。

擔任部落大學校長的苗栗縣長徐耀昌，6日穿上原住民族特色服飾出席成果展，會場陳列泰雅傳統編織、賽夏臀鈴、咖啡種植等成果，還有中港區原住民事務協會表演傳統歌舞，洋溢原民氣息。

今年推出的泰雅文化親子共學課程，提升並傳承族人的族語能力與文化。傳統編織技藝課程也發揚泰雅族的傳統wakin、tokan織法，並保留了差點失傳的北勢群新娘頭扇。

泰安部落教室講師游莉蓮表示，新娘頭扇的製作相當繁瑣，日日趕工還需1個月的時間才能完成，盼藉課程能讓族人代代相傳。此外，透過賽夏傳統織紋紀錄與研習、咖啡種植培育及染織工藝等課程，不僅保存傳統技藝，更培育出35位相關產業的優良人才。

徐耀昌表示，原住民朋友不僅能歌善舞，藝術與技藝表現也相當出色，未來部落大學將推動更多貼近族人的課程，培育更多人才。縣府教育處長徐永鴻指出，每年課程皆因應時代潮流增添科技等新元素，讓部落文化導入現代技術後能有再生機會。

(中國時報)

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