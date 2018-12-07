迴廊談話 小英的盤算

2018年12月07日 04:10 中國時報 鈕則勳

總統蔡英文6日在總統府進行了類似美國總統於白宮東廂走廊發表論述的「迴廊談話」；很顯然地，她除了想針對近日吵得沸沸揚揚的「逼宮說」回應外，也希望藉此較輕鬆、去儀式化的風格，來修補她因敗選而破毀的形象。談話中，小英不僅談到與賴清德、陳菊的互動，也提到「綠白合作」的相關話題，不難發現小英確實想藉由這場記者會來達到以下幾個目標。

首先，重新設定議題、掌握話語權，應該是其主要考量。畢竟敗選後小英辭黨主席，此後她就較少公開發言，反倒是黨內派系要角段宜康、蔡其昌多次發言且語多驚人，包括「賴、菊仍會走人」等；即便兩人後來又對此緩頰，稱是個人判斷、賴清德不會選2020、船沉了沒有派系下得了船等，但派系逼宮、切割小英、2020換人選等推論早已籠罩政壇。針對這些對蔡極為不利的言論，就算不是主席，但身為民進黨掌握最高行政權力的小英，若無法及時澄清，或重新設定議題的話，不僅治理威望恐失，可能因黨內派系合縱連橫，連代表黨參選2020的入場券都拿不到。

其次，藉相關論述向陳菊、賴清德喊話，進行「維穩」。畢竟小英花了最多篇幅陳述和菊、賴的互動，包括他們不是戀棧的人，有強烈責任感，「知道什麼時候要忍辱負重，什麼時候要挑起責任」；她也提到賴是很緊密的工作夥伴，「相信未來也是如此」。小英之所以花大篇幅對賴、菊喊話，或許是她自己連賴、菊的動向及其內心真正的想法都無法全盤掌握，否則何必透過公開場合，來對他倆進行心戰喊話；同時藉由媒體將球拋給賴、菊，給其一定的壓力？畢竟身邊這兩位頭號大將若倦勤，不僅會連動到後年大選的權力布局及小英是否能順利出線拚連任，更會影響政務推動；若能成功說服二人安於其位，就算變數再多，小英「維穩」的機會也高。

第三，小英也想藉談話來直面「逼宮」並強化統治的正當性，不僅是對黨內，也訴求特定對象。例如她特別提到「政爭不是解藥，甚至是毒藥」或「團結最重要」，當然是希望藉以震懾黨內，以避免陷入不表態而使有心人軟土深掘的窘境；她同時也提到民進黨2008年挫敗及2016年勝選的歷史，當然是隱喻她對黨的貢獻，期待鞏固領導權威。至於「集結社會的支持力量」等語，則是企圖以其高度拋出橄欖枝，和背離她的相關團體「再續前緣」，而「綠白合作」的想像也屬轉移「逼宮」這焦點話題的操作。

就算小英針對記者會有一定的盤算，但要達到預期效果或許仍有限制。其一，只要新選出的黨主席非屬小英的同路人，「葉爾辛效應」讓她提前跛腳是有可能發生。其二，賴清德對大位當然會有企圖心，他的進退又豈會完全依照小英的劇本及框架，畢竟他有新潮流及獨派力挺。其三，黨內派系從來不是「吃素的」，就算新潮流要角的論述有髮夾彎的情況，也不代表他們從此就成為高呼「小英萬歲」的順民，況且還有扁系、獨派等在旁虎視眈眈。基於此，藉「迴廊談話」型塑「講心內話」，但又頻頻看稿的小英，想要達到既定目標，或許仍力有未逮。（作者為中國文化大學廣告學系教授兼系主任）

(中國時報)