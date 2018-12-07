選後 北京對台擴大懷柔策略

2018年12月07日 04:10 中國時報 洪奇昌

2018九合一選舉高雄意外成為一級戰區，韓國瑜成功凝聚「反民進黨」的力量，包括受年金改革衝擊的軍公教族群、農漁會等地方派系和反同團體；這股「韓流效應」一路從南往北外溢，最後以民進黨大敗作收。選舉結果不僅掀起對民進黨的檢討聲浪，也影響中國大陸未來對台政策的發展。

民進黨中央執政績效當然必須檢討，但不能全歸責為政策目標錯誤，而是政策推動策略出了問題。民進黨在2016年至2018年短短兩年間同時開啟太多戰場，相繼就轉型正義、《勞基法》（一例一休）、同婚、能源、年改等政策提出修正案。這些議題雖然具有進步性但也都具有高度爭議。蔡英文政府同時開啟多個引起高度爭議的政策戰場，過程中又因為社會不同意見激烈抗爭的紛擾而選擇轉彎，結果不論正反兩方的支持者都沒有爭取到。

對民進黨而言，更嚴肅的代價是，當社會因爭議政策陷入口水戰時，也讓民眾忽略了民進黨執政期間總體經濟表現亮眼、五加二產業投資、前瞻基礎建設等轉型升級穩健推行等施政成果。當基層民眾對政府經濟政策「無感」時，也就讓反對陣營有機會在選舉期間大打「經濟牌」。

於是民進黨給了韓國瑜利用民生經濟議題來包裝九二共識的機會，迴避了九二共識與統獨立場的爭議，成功拉攏到對兩岸經貿交流紅利有期待的選民。更值得注意的是，韓國瑜以經濟包裝政治的策略，其實就是呼應中國大陸對台灣社會的拉攏策略，也就是「地方包圍中央」、「以經圍政」、「以民逼官」等策略的延續。

可以預期，我們可以確定北京將繼續扮演「台灣經濟寒冬中的太陽」這樣的角色。首先，選後中國大陸會更強化對台灣地方政府的「差異化對待」。2016年以後中國大陸就做出只和「藍營八縣市」進行官方交流的戰術調整，未來陸方會更突出與藍營縣市的官方交流活動，除了郝龍斌市長時期就設立的台北上海雙城論壇以外，另推動高雄深圳、台中廈門雙城論壇也不無可能。「地方包圍中央」將會搭配「以經圍政」進行，陸方也將對藍營縣市重點提供團客觀光、貨品採購等經濟優惠，形塑藍營縣市經濟熱、綠營縣市經濟冷的反差現象，最後期待「以民逼官」效果，鼓勵台灣社會支持友陸、親陸的政黨。

再者，兩岸政府雖然處於冷和階段，但近兩年北京對台灣社會的拉攏與優惠則持續加溫。尤其北京針對台灣青年一代、基層一線族群提出各種學習、實習、就業、創業機會，招攬台灣民眾西進尋找機遇；也透過各種參訪交流活動擴大深化與台灣基層社會團體的接觸。此次國民黨大勝後，北京的經濟懷柔政策勢必將繼續擴大與台灣青年、基層族群的連結。

另方面，北京也有意將「民進黨敗選」進一步和「台灣社會支持九二共識」畫上等號。但正如美國智庫資深研究員（CSIS）葛萊儀女士表示，「台灣九合一選後，中國將保持其『和平發展』的兩岸政策，但若把民進黨失利看成是不承認『九二共識』，則是錯誤的。」此次選舉結果並不能代表台灣社會主流選擇支持九二共識，地方選舉結果也不等於台灣社會對兩岸政治關係定位的態度出現結構性的轉變。

九二共識對兩岸關係發展、對台灣經濟發展不是萬靈丹，甚至對中華民國主體性的維繫是一帖不利的藥方。從北京的角度來看，九二共識的內涵是一中原則以及一國兩制的統一模式，這不是現階段最大多數台灣人民的共識。或許蔡英文政府應該更負責任地提出能兼顧「愛台」和「友中」的兩岸政策。闡明與實踐如何在中華民國憲政體制下維持兩岸現狀、維繫台海和平、深化經貿合作並提升社會文化交流，仍是執政黨不可迴避的挑戰。2020年總統大選的不確定性仍然存在，尤其台灣社會對兩岸關係發展的態度將進一步被檢證，蔡英文政府應認知到此一政策戰場並做好應有的準備。

（作者為前海基會董事長）

(中國時報)