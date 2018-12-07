總統只關心民進黨家務事

2018年12月07日 04:10 中國時報 劉心月

或許是為了回應自己在選後〈給黨員的一封信〉中所提，「沒有站在第一線領導，這導致了社會更分裂。」以及包括台北市議員高嘉瑜等人「別只會照讀稿機念」的提醒，蔡英文總統首度舉行了「迴廊談話」，直白否認有所謂的「逼宮」，還喊話民進黨一定要團結，鬥爭不是解藥。

蔡英文願意放下讀稿機是好事，也值得肯定。畢竟長久以來，她總是置身於各種保護裝置中，與外界保持相當的距離，人們難以接觸到真實的蔡英文，而身為國家最高領導人的她，又何嘗理解真實的民意呢？

不過，蔡英文卻把她的第一次迴廊談話獻給了民進黨、甚至是民進黨裡的少數人，而不是九合一大選後亟需安撫調和的整個台灣社會，實在有點可惜。誠如台南市長當選人黃偉哲所說的，民眾根本不在意誰擔任黨主席，民進黨高層間誰鬥誰、有沒有逼宮，這些都是民進黨自家的事，蔡英文關起門來跟相關人等較量即可；茶壺裡的風暴不必攤在陽光下。

更何況，雖然這次蔡英文擺脫了讀稿機，但是她的迴廊談話卻顯然還是讀稿機模式，十分言不由衷，連過往「文勝於質」的文青風水準都沒有。九合一敗選後，民進黨各派各系群雄並起，輪番炮轟中央執政；林濁水質疑蔡英文民調如此低，要如何連任；吳子嘉批蔡英文讓民進黨陷入崩盤；民進黨中執委直言，「人民就是討厭你，你卻一直在做人民討厭的事。」行政院長三番兩次傳出就是要走人，這些，難道不是民進黨內的「普遍民意」嗎？難道不是逼宮嗎？

談到綠白合作，蔡英文說，她要努力的是「爭取社會上民意最大的支持。」這是標準的廢話，蔡英文其實根本可以不必回應這類提問。一方面，台北市長柯文哲已公開表示，對於立委補選，他腦袋中已有名單，蔡英文何必拐個彎用熱臉去貼冷屁股；二方面，就算雙方確實還在喬，以總統的高度，在總統府內回應綠白合作，真的是Low掉了。

蔡英文上任以來，最為人詬病的就是「高冷症」，高高在上、冷漠冷酷。她在前述〈給黨員的一封信〉中提到「在推動改革的同時，政府沒有給予受影響的人足夠的撫慰；在往進步價值前進的時候，沒有注意到社會大眾有沒有跟上。」這番話實在令人瞠目結舌，原來在蔡英文的心目中，九合一敗選是因為自己健步如飛，而人民行動遲緩；是因為自己思想前進，而人民意識落後。如果蔡英文繼續抱持著這樣的想法領導台灣，只怕她跟人民會越來越脫節、跟社會的距離會越來越遙遠。果如是，那民進黨內的不同派系也不必逼宮了，因為「本宮」已自行瓦解。

據說蔡英文有意將「迴廊談話」常態化，因為許多人認為這種談話方式很溫馨。在此提醒蔡英文及總統府的幕僚們，形式溫馨但內容八股，還是很難給人溫暖的好感受。更何況此次談話從頭到尾，蔡前主席還是只關心民進黨的家務事，真是其器小哉，令人失望！

（作者為作家）

(中國時報)