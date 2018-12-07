2018年12月07日 04:10 中國時報 黃丙喜

菜賤傷農，高麗菜跌到1公斤5元，青花菜跌到1箱30棵200元，血本無歸，農民何止欲哭無淚。中央大員們只會推說問題在於產銷失衡，即將上任的新縣市長們得趕緊親上火線，搶救菜價。

真有搶救菜價的仙丹妙藥嗎？當然有，以前的縣市長做過，而且成效不錯。關鍵在於新縣市長們願不願意彎下腰身，帶頭往前衝。

怎麼衝？當然是去找市場和找客戶。眼前的大客戶，一是去找國防部、教育部，請阿兵哥和學生搶先多吃，這一招雖然老套，偷懶了些，但對農民來說，救急也能救窮，得義無反顧地趕快去做。另一招是去找農委會、客委會和原民會撥些特別預算，緊急補助農會採購。

問題來了！阿兵哥、學生們雖然都很有愛心，每天拚命地吃，吃多了也會厭膩。補助補貼呢？農會收下來存倉，固然一時解決了燃眉之急，但最終還是得找到銷售出路。不能一再去找阿兵哥和學生們，廣大的消費市場才是有效的仙丹妙藥。

蔬菜生命周期短，冷藏的成本很高，國內市場不大，除非平常就有外銷的通路，也維持好交易的關係，不然別人的市場再大，也是看得到吃不到。所以，最有效的仙丹還是怎麼利用加工食品的科技，延長蔬菜的生命周期，延伸蔬菜的附加價值，提升蔬菜的產業價值鏈。最可靠的妙藥則是怎麼鼓動大學院校、同鄉組織和工商企業三大族群的善心，一起投入搶救、活化和振興農業的行列。

新縣市長的烏紗帽是農業行銷的一大利器。前台南縣長陳唐山、前彰化縣長黃石城，曾經帶著農民們到台北、台中、高雄等大都會，拜託百貨連鎖或國營企業釋出賣場，動員同鄉會、獅子會和扶輪社等組織揪團購買，鄉親們一箱一箱採購的熱情，也激發了社會大眾的購買熱潮。

新縣市長另一要事是找大學院校。科技部、教育部本來就有大學在地深耕計畫。大學平常對於在地農業本不生疏，也有成功的實驗型經驗，例如：台灣科技大學酷點校園去年對於美濃的白玉蘿葡、苗栗的紫蘇和台東的洛神，就善用夥伴大學的食品加工科技、包裝設計和跨校行銷，開創了櫻花漾蘿蔔的新產品及新市場，有效舒緩了農產過剩或過季就價格崩跌的問題，師生們也學到很多的實務。

靠天吃飯是農民的宿命，要改變它只能靠知識、科技和合作，特別是地方首長苦民所苦的真心，善於整合資源的熱情，以及目標第一的幹勁。堪稱台灣最具產品特色的白玉蘿蔔，因為韓國瑜口誤為白玉苦瓜，更為聲名遠播，但至今也難躲菜價崩跌的衝擊，其他縣市的蔬菜也紛紛陷入同樣困境。禿子、漢子、燕子和全部新縣市長們趕快上陣，把搶救菜市列為第一急務吧！（作者為國家公益發展協進會理事長）

(中國時報)