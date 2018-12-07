選民已覺醒 藍綠新世代莫猶豫

2018年12月07日 04:10 中國時報 主筆室

九合一選舉印證無色選民的崛起，藍綠兩黨基本盤都告萎縮，「討厭民進黨」成為台灣第一大黨，第二大黨則是「討厭國民黨」。藍綠兩黨表現最好的都是非典型黨員。國民黨提名的韓國瑜，不但氣口非常不國民黨，選前婉謝大老站台，侯友宜更與國民黨始終保持距離，維持自己的「鐵漢」形象。

而民進黨在潮水退去後，六都中唯一還穿著完整褲子的鄭文燦，執政期間不分藍綠，保存兩蔣文化園區，把民進黨「逢蔣必反」的色彩降到最低，選戰期間也不追隨黨中央步調「反中國介入」，因而對韓流免疫，陳學聖在競選期間苦無著力處。

這些都印證一件事，傳統的國民黨與民進黨已失去民心，人民期待超越藍綠的非典型政治人物，能夠改變氣象、引領潮流，帶領台灣走出對抗、突破困局。但民進黨和國民黨領導階層察覺這樣的民心氛圍了嗎？

國民黨在選前尚能克制、謙卑，大選獲勝後卻立刻給人「舊國民黨班師回朝」的感覺，驕氣陡升。見韓流大起，大老們不甘寂寞爭光搶功。國民黨內有參選總統分量的人個個活躍了起來，這個請立委餐敘，那個下鄉全台走透透，大家都不鬆口，似準備再來一次「眾星拱月」，黃袍加身，這種大老政治，讓人無言。

民進黨執政至今，「朝中有菊好做官」成顯學，陳金德越犯錯官越高，把代理縣長作成土皇帝，導致宜蘭大敗；黨產會以國民黨附隨組織名義粗暴凍結婦聯會、救國團資產；促轉會、中選會、NCC滿朝盡是東廠，社會不信任民進黨的骨牌一張張倒下。蔡英文執政之敗，敗在派系重於民進黨、民進黨重於國家，點點滴滴，終堆疊出海嘯般的民怨，在2018年大選一舉吞噬民進黨。

敗選後的民進黨，卻看不到壯士斷腕的意志，也沒有力挽狂瀾的決心。全黨雖然被敗選震驚，檢討敗選原因卻全然言不及義，蔡總統怪罪民眾跟不上民進黨改革的腳步，陳菊、賴清德、蘇嘉全的進退，是受派系利益的制約，而非對民意的回應。追究敗選責任的矛頭指向吳音寧、尤美女，看不出民進黨有深刻反省。

國民黨和民進黨看起來都還是被舊習氣綁架。這除了讓兩黨更加遭人厭棄外，更深深危害台灣的民主發展。這兩大黨難道沒有警覺到，目前國民黨的基本盤約為20%，民進黨更為萎縮，兩黨加起來已不到50%，表示台灣過半數都已經是無色覺醒的自由選民，不願再被政黨綁架。

藍綠政黨都必須要改變，不改變，就無法長期得到認同與支持；不改變，當選就是讓人民失望的開始。在野者結合民粹無限上綱，執政者左支右絀難以領導國家，當藍綠二黨都只能短期執政的現象形成時，最壞的結果就是執政者無心治國，只想在短短的上台期間內加倍貪婪搜括資源，這是台灣民主面臨的迫切危機。

看來民主惡性循環的打破，只能期望兩黨中生代與新生代。這需要勇氣，要有打破舊文化、舊框架的意志決心，不擔心被老人鍋蓋壓制。不過，在無色選民加持下，這不是不可能的。

以民進黨來說，白綠分手後，民進黨議員高嘉瑜堅持友柯，得罪了部分黨內人士，但在內湖南港區的得票還高過姚文智，足以證明50%的中間民意是打破派系框架的最強後盾。民進黨的中生代和新生代，應從高嘉瑜身上得到啟發。

國民黨更不能繼續沉溺於和民進黨比爛，現在再罵民進黨，恐怕已引不起太大共鳴，畢竟民進黨敗得那麼慘，已得到極大的教訓。但面對國民黨的大老現象，民眾心中不免大疑：國民黨值得這樣的大勝嗎？如果國民黨希望改變，就必須大鳴大放，必須以路線辯論和社會對話找出民心之所向，只滿足了20%基本盤的提名，不會得到50%自由選民的認同。

政治進步需要競爭，一旦藍綠兩黨吃定選民，認為只有兩個選項，人民就永遠沒有好日子過。無色覺醒是一個民主保險，只要選民從政黨綁架中覺醒，對支持的政黨無情，並隨時準備以新的政治力量取而代之，國民黨與民進黨就沒有辦法因為自己是「唯二蘋果」而比爛。這樣的政治，才有改變的希望。

(中國時報)