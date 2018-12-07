宮鬥才開始

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中國時報
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九合一選後，地方諸侯勢力大翻盤，國、民兩大黨開始進行內部盤整，目標指向2020總統大選。民進黨內部傳出逼宮之說，國民黨內部老藍男一改2016年大選人人走避的局面，大家欲蓋彌彰地表態，掩不住內心「捨我其誰」的姿態。

賴清德和陳菊雙辭，加上段宜康、林濁水等人不斷放話，被視為新潮流對小英總統的逼宮。民進黨大敗之後，小英辭了黨主席，派系就開始布局搶位，尤以蘇嘉全捨國會議長就黨主席的動作最引發聯想，算是小英強力角逐2020的表態。儘管賴清德和陳菊留任，象徵小英的地位暫時穩固，但是明年1月行政院總預算編完後，賴清德走人未嘗沒有變數。

蔡總統6日首開先例來一場「迴廊談話」，不談國家大政，卻是澄清「逼宮說」，有點像黨主席的記者會而非總統的談話，就知這事的暗潮洶湧。新潮流蔡其昌表態支持蔡英文後，段宜康也改口，派系暫時收起刀槍。小英深知現在不穩住大局，可能提前跛腳，宮鬥戲碼就會上演到黨內提名時。

而國民黨呢？表面上不像民進黨派系角力嚴重，實則不遑多讓。吳敦義角逐2020大位意圖早在2016年就表露無疑，從競選黨主席就展現「鋼鐵般的意志」；選後動作更大了，開始宴請立委，決定黨內提名的時程和規則。2016慘敗的朱立倫也開始動了，「倫友會」已經為他下鄉鋪路。還有前朝以馬英九為首的官員，張善政、江宜樺都動作頻頻。

儘管兩大黨的權鬥方式不同，最終的結果還是要看民意。這次選舉就證明民意才是王道，兩黨大老們都應該看清楚民意要求世代交替的現實。否則，宮鬥結果還是一場空。

(中國時報)

選民已覺醒 藍綠新世代莫猶豫 兼聽則明 偏信則暗

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