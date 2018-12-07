2018年12月07日 04:10 中國時報 楊艾俐

唐太宗問勇於諫言的魏徵：「人主何為而明，何為而暗？」魏徵說：「兼聽則明，偏信則暗。」就是說上位者聽取多方面的意見，才能明辨是非；只信任單方面意見，就是非不明。

這次民進黨雪崩式大敗，六都只剩桃園和台南，民進黨高層大多嘆息，他們表示知道自己選情不利，但是輸如此多也真意外，執政兩年多輸掉428萬選票，也驚訝民進黨已失民心至此。這個強調會溝通、謙卑再謙卑的政府，溝通的都是自己的理念，傾聽的是中聽的聲音。台灣已是多元化社會，不願悲情，不想統獨，歷史罪過也還清，大家憂慮的是我家小孩前途如何？在台灣工作，還是出國打工、到大陸創業？法國近日發生的黃背心30萬人示威暴動，也是因為民眾不滿低薪，政府又要加徵燃料稅。一位抗議人士說，這不只是加稅問題，沒錢給孩子買聖誕禮物，是深入肺腑的恥辱。

民進黨執政兩年多來，雖然說是要改革，很多人民卻有相對剝奪感，軍公教不單被剝奪大筆退休金，連尊嚴也被剝奪了；兩岸關係不和，剝奪了夜市生意人及旅遊業者的生計。最後去中國化，連人民喜歡中華文化的權利也要被剝奪。有所得的大概只有民進黨指派的政務官、國營事業及媒體事業的董事長了。這到底是個與人民為敵的總統，還是苦民所苦的總統？

魏徵說「兼聽則明，偏信則暗」，不止是蔡英文，領導人都應自省，為何不能兼聽。這通常來自於權力的傲慢，或許蔡英文真的執著於她認為的進步價值，要捍衛台灣主體性，但執行過程顯得太傲慢，很難綜合反對的聲音做修正，連微調都很少。甚至敗選後在〈給黨員的一封信〉裡說，「我們在往進步價值前進的時候，沒有注意到社會大眾有沒有跟上。」政府忽略的是沒有給弱勢者「關懷、協助及撫慰」。

這幾段文字充分顯示她的優越感，台灣民眾主體意識強，不願意要一個高高在上的政府指揮者，誰也不會承認自己是弱勢，趕不上轉型的速度。

魏徵所說的「偏信則暗」，不只是蔡英文要警惕，大部分領導人都得以此警戒。偏信主要是被少數人包圍，尤其官位越高越容易被同質的人包圍，而這些人又為了取悅主子，更要講主子愛聽的話，惡性循環，領導人越聽不到真正的民意。聰明領導人以此為戒，例如比爾蓋茲深知自己恃才傲物，往往喜歡找不同意見的人來彼此辯論，而且用人尺度很寬，兩位繼任CEO史蒂夫‧鮑爾默和薩蒂亞‧納德拉都是與他個性、文化、甚至族裔不同的人。

蔡英文最近到各地展開傾聽之旅，傾聽是門大學問，企業CEO往往花幾萬美金去學。美國知名作家馬克‧吐溫受邀到一所大學演講。回家後，太太問他：「講得如何啊？」馬克‧吐溫這才緩緩地說：「你要問哪個版本，演講有我腦中的版本、我嘴巴說出去的版本，和台下聽眾真正接受到的版本。」

傾聽有其困難性，因為在溝通中，你想的、你說的和別人聽到的往往是不同的事情。聽不僅用耳朵，還需應用頭腦和心，否則只是耳聞。如果你有聽沒懂、聽不見弦外之音、話語之外的真正需求，與對話者沒有共識，等於為日後的衝突埋下導火線。

(中國時報)