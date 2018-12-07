外交部換臉 偷渡台灣正名

2018年12月07日 04:10 中國時報 何思慎

外交部通令我駐外代表處，將臉書專頁之名稱及圖像改以台灣（Taiwan）為主，此舉引發議論。雖說臉書有別於駐外單位官網，但從政治傳播的角度而言，臉書閱覽群眾數不下於官網，且具討論、留言之功能，在「公眾外交」上，其重要性更甚於官網。

外交部認為，此舉意在強化台灣的品牌形象，為務實考量，不必做過度的政治聯想，臉書更名無涉國家主權變更，僅使國際習慣中華民國就是台灣，台灣就是中華民國。然而，臉書的「去中華民國」無助此目的達成，中華民國從駐外館臉書上「被消失」，將使國際社會難以理解中華民國政府仍存於台灣的事實。誠如前外交部次長沈呂巡所言，臉書粉專上更名或換圖案，仍應註明中華民國或有國旗圖樣，此為最起碼的標準。

其實，外交部更改外館臉書專頁名稱之舉，恐有偷渡「台灣正名」之嫌，沈呂巡直言，此在搞意識形態。此可證民進黨在九合一選舉大敗後，無視民意對「拚經濟」的渴求，仍以意識形態掛帥，不思弭平國內政治的藍綠分化、統獨對立，對外更易招致自我否定中華民國的誤解。

國人雖不滿意我國以「中華台北」參與奧會等國際組織，但亦不同意更名成「台灣」，在政治上為台獨服務，此應可從「東奧正名」公投遭否決窺知。因此，我們的國家即為憲法上的中華民國，為辛亥革命推翻清廷後，中國政府的名稱，亦即中華民國是中國，而不是外交部所言之「中華民國就是台灣」；中華民國目前有效管轄台、澎、金、馬及部分南海諸島，台灣屬於中華民國，但非「台灣就是中華民國」。

至今仍有17個國家在外交上承認中華民國為代表中國的合法政府，並有歐盟及47國在華設立代表處，與我國維持實質關係。民進黨身為中華民國執政黨不應逾越憲法分際，在外交上捨中華民國，單以台灣自稱，此無助於國際社會對中華民國的支持與理解，反而增強與北京的對立。

九合一選舉中，席捲全台的「韓流」不是韓國瑜的個人政治秀，而是對朝野政黨呼求終止無謂的意識形態對立，全民拚經濟，希望過好日子的民意展現。韓流的意義不在使中南部綠地變藍天，而在翻轉台灣的政治軸線，人民不願再受統獨意識形態綁架。

2018年台灣年度漢字評選結果，今年的代表漢字正是「翻」字。政治的顏色將不再撕裂台灣，在「韓流」的帶動下，青天白日滿地紅國旗的跨度已超越傳統藍綠意識形態的楚河漢界。

外交部應透過外館的臉書粉專，將中華民國及青天白日旗打出去，與台灣意向符號共生，而非取而代之，此為九合一選舉多數民意的抉擇，期望外交部在國際社會為民意發聲。（作者為輔仁大學日文系所教授）

(中國時報)