2018年12月07日 04:10 中國時報 段心儀

九合一選後幾位政務官辭職，故宮博物院是否也該換個主事者？

故宮博物院是台灣排名第一的觀光景點，這些來自北京故宮的珍品，是華夏文化的重要遺產。當年因為日本侵華才南遷避難。不料這一搬動就是15年的顛簸，最後才平安存放於台北故宮。國寶背後隱藏了多少人默默進行守護的故事？

他們將生命和這些古物緊緊相連，從北京到西南，由南京到台灣，迢迢萬里，搭遍火車、汽車、輪船等交通工具，運送薄如紙片的宋磁、沉重易碎的青銅器，還有古玉、珍玩、字畫等高難度的珍品。他們知道這些國寶件件價值連城，任何一個閃失都是中華文物無可彌補的劫難。他們堅持最嚴密紮實的包裝捆裹，最謹慎細密的護送原則，讓每一件古物在歷經15年的輾轉顛沛，仍能毫髮無傷地安抵台灣。他們的無私，存續了國寶的生命。

70年來，故宮人秉承這個傳統，以國寶的完整保存為最高宗旨。台北故宮選址時千挑萬選，蓋在外雙溪堅實的岩盤上，以保證國寶的安全經得起地震的考驗。任何一件古物被遴選展出前，都得經過研究員鑑定，狀況完好，既能以最無瑕之姿展現中華藝術之美，也不會因開闔摺疊、光線、溫度等變化受到損傷；當它們保存在地底寶庫時，更是層層管理，每一提件，都得經過嚴密盤查，務求萬無一失。老故宮人從未想過，他們以生命護持的國寶，有一天會被政治輕忽對待！

陳其南初上任院長時，就因喊出「故宮台灣化」掀起爭議。他7月時解釋「把中國古文明文化遺產，視為台灣多元文化的一部分」更引起邏輯顛倒的質疑。11月立法院質詢，陳院長證實了故宮閉館3年，文物放到南院的規畫，震驚了台灣社會。這才發現故宮主事者的內部規畫中，已有將故宮博物院分為3個功能不同的博物館的構想。他們認為換了名字，就把「這棵從大陸漂流過來的樹種」「馴化成新的台灣在地種」，就像硬要「翠玉白菜」參加花博一樣。

故宮國寶在台灣，是歷史悲劇成就的偶然；因為它能被保護得如此完好，面向世界展現中華文化的精緻，台北的「故宮」才取得正當性。今天，主事者無視南院蓋在地震斷層及河川下游雙重危機的地區，堅持要把國寶移放南院，已不配做一個善良保管者；又無視千年國寶脆弱的本質，長途運送可能的各種意外，為了意識形態或政治利益，讓寶物疲於奔波，更是利慾薰心的作法。甚至意圖把故宮換個台灣身分證，讓台灣蒙上巧取豪奪的嫌疑。

這種眼中只有政治利益，完全無視古物文化意涵價值者，有何資格主掌此文化重鎮？國寶又會面臨何等難測的危機？更讓台灣被全世界恥笑！故宮院長該換人了。（作者為中華語文教育促進協會祕書長）

(中國時報)