2018年12月07日 04:10 中國時報 邱祖胤

此次公投綁大選引發諸多爭議，不只是立場問題，許多人因懶得思考，加上邏輯不通，卻寧可被特定團體的「公式」綁架，甚至帶小抄進「考場」應試作答，平白失去一次公民教育的自我評量機會，也喪失行使公民權的真正意義。選後一些負面影響已開始出現，試著來一點邏輯課。

甲案：承認自己是個草包不是一件太困難的事。

乙案：承認自己不是個草包不是一件不太困難的事。

丙案：不承認自己不是個草包不是一件不太困難的事。

約分簡化之後：甲案：承認自己是個草包，是容易的事。

乙案：承認自己不是草包，不是容易的事。

丙案：承認自己是個草包，不是容易的事。

若再約分：甲案：我是一級草包。我快樂。

乙案：我是二級草包。但我不快樂。

丙案：我是三級草包。但我超級不爽。

是否看出端倪？結果得出自已是幾級草包？這三案的來由，是因為常有人認為本人氣質非凡，看似飽讀詩書，但一開口，不但言之無物，兼且粗俗可鄙，覺得有受騙之嫌（難道美麗也是一種錯誤？）。但深自反省：天生麗質，那是父母生得好；滿肚草包，那是自己不努力。所謂知恥近乎勇，一切因果自負，得從承認自己是個草包開始。

以上雖是玩笑話，但此次公投的確有許多民眾被這些類法律條文的語法給困住。雖然選前就有人整理懶人包，將各案簡化為反火力發電、反深澳電廠、反核食進口、贊成《民法》保障異性戀婚姻、反對同志教育、贊成同婚另立專法、贊成以台灣之名參加奧運、贊成同婚納《民法》、贊成性平教育、贊成以核養綠等。

看出問題了嗎？在這麼多公投案中，題目本身即包含贊成及反對之立場，而非均一的「您是否贊成如何如何」，使民眾只需回答Yes或NO就好。也就是說，寫考卷的人還得想好，當我回答某題「你是否反對如何如何」時，答Yes，表示反對，答NO，表示不反對。許多人到了投票所才腦筋急轉彎，甚至數度髮夾彎，當然延宕選舉人的寶貴時間。

不可否認，民主社會最可貴的價值，就在於堅持自己認為對的人或事，然後投出神聖的一票，即使最後案子沒過，也心甘情願，即使這結果不能盡如人意，至少整個社會都願意正視、面對及思考。但公投案的成案方式、文字的明確度、乃至題目能否使民眾清楚理解，其實更為重要，否則凝聚共識不成，反倒激起誤解、歧視及對立，不啻徒增民怨及社會成本而已。至於邏輯不好，雖屬個人問題，但投錯立場，那才是冤枉。最後結果，兩好三壞之後，到底是誰出局？

(中國時報)