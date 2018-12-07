狂蜂異想 好人被逼變壞人

2018年12月07日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

當好人被逼迫到極致，還能繼續當個好人嗎？日本小說家筒井康隆創造出一個詭異的僵局：一位平凡上班族的妻子小孩被綁架，走投無路之際，他闖入綁匪家中，同樣挾持對方的妻子小孩。劇作家野田秀樹將這個異想改編成劇本《The Bee 狂蜂》，近日將由綠光劇團首度在台灣演出。

綠光劇團導演李明澤表示，「這個上班族原本是一位受害者，進到綁匪家中，還很有禮貌的說不好意思，卻突然搖身一變成為綁架犯。他和綁匪對話的過程中，身分就這樣交換了，這個劇本有趣的地方就在這裡。」

小人物被逼上絕路

《The Bee 狂蜂》改編自筒井康隆1976年創作的短篇小說〈互扯〉（毟りあい）。筒井康隆正是細田守《跳躍吧！時空少女》和今敏《盜夢偵探》的原作者，在〈互扯〉中寫到上班族與綁匪陷入困境、互不相讓，最後甚至以暴力殘酷相向的情節，在美國911事件後給了野田秀樹和愛爾蘭劇作家科林．泰文（Colin Teevan）改編成戲劇的靈感，2006年在倫敦首演後好評不斷，近年陸續在日本、歐美、香港等地巡迴演出。

劇中以「蜂」作為小人物每日辛勤工作以及蜂螫帶來的恐懼意象，4位演員一人分飾多角，瞬間切換情緒，張力十足。李明澤表示，「我們原本以為不可能會發生在自己身上的事，或許其實每天都在世界上某個角落發生。這個劇本給了我們一個看到過程的機會。」

看見人性殘忍一面

野田秀樹也曾在接受日本媒體採訪時表示，原著小說著重在上班族的心境轉折，他則是注意到被綁架的妻子和小孩的恐懼，在工作坊裡和演員討論劇本時提出了疑問，「為何被挾持的妻子和小孩不逃跑呢？將恐懼放入劇本，就能描繪出受害者的形象，『蜂』的象徵也就浮現出來了。」

綠光劇團團長羅北安表示，「世界劇場」系列每年都會開會討論，引進在國際間看到的創意新作，「這部戲在我們的名單上已經有3、4年了，很高興終於有機會在台灣演出。」李明澤也表示，劇情也稍作調整，更符合台灣情境，「看戲也不一定要一直看愛與和平，也可以看看人性殘忍的一面」。

(中國時報)