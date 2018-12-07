科技實踐減碳 台達經驗分享

2018年12月07日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

聯合國氣候變化綱要公約第24次締約方會議（COP24）在波蘭召開，長期關注氣候變遷的台達電5日於聯合國官方談判區主辦周邊會議，探討分散能源在城市能源轉型及韌性提升中扮演的角色。

台達這次是以技術提供者的角度策畫會議議程，攜手C40城市氣候領導聯盟、美國綠建築協會（USGBC）、美國能源效率經濟委員會（ACEEE）、日本公益財團法人自然能源財團（REI）等一流國際知名智庫及意見領袖同台發聲。台達電子文教基金會執行長郭珊珊出席分享，她以實際案例來闡述分散式能源科技如何強化能源韌性，現場有超過百位各國意見領袖及決策者，氣氛熱烈。

郭珊珊表示，分散式能源涵蓋再生能源平滑化、削峰填谷等益處，台達在儲能系統、樓宇節能、V2G/V2H電動車充電等領域都能應用於分散式能源架構中，協助全球城市強化能源韌性，以應對日益嚴重的氣候災難，同時也為IPCC報告中楬櫫的2055年淨零排放目標盡一分力。

這是台達連續第12年參與聯合國氣候會議，2015年巴黎氣候會議（COP21），台達執行長鄭平及基金會執行長郭珊珊就受邀在談判區德國國家館進行專題演講，並在巴黎大皇宮推出「綠築跡─台達綠建築展」。2017年，台達基金會登台分享減碳經驗。此次主辦周邊會議，再度以企業型基金會角色，分享如何以科技實踐減碳。

台達也於12月3日至7日在COP24展覽區，展出其捐贈的淨零耗能校園─那瑪夏民權國小電力離網案例，透過太陽能光電系統、儲能系統及能源管理，校園能協助削峰填谷，將可再生能源充分利用；若遭遇天災，電網電力無法供電時，也能透過儲能供應電力，將校園轉化為避難中心，至今那瑪夏國小已累積收容逾5,000災民。

(中國時報)