用自然治癒大地 半畝塘「造山」有成

2018年12月07日 04:10 中國時報 王莫昀 ／新竹報導 ／新竹報導

半畝塘生態開發創辦人江文淵（左）推動「造山」運動。右為蔡詩萍。（王莫昀攝）

近200年來，全球水泥叢林大量取代自然，極端氣候肆虐，默默為治癒大地找解方長達20年的半畝塘生態開發創辦人江文淵昨（6）日表示，其實宇宙老早準備好解藥，就是「自然」，為此半畝塘近年來大力推動「造山運動」，讓立體綠化建築幫都會找回自然。

昨日在半畝塘「若合山」的大廳，知名作家蔡詩萍與江文淵進行「造山運動」的交流對話，蔡詩萍說，隨著人口暴增，都市化是無法避免的，但目前中南部尚未完全開發還有機會，至於台北等地則應讓尚存的綠地不再消失，並進一步積極地將更多綠地找回來。

江文淵說，經過約20年的努力，發覺最有效、最好的方法是東方的風水學，用東方古老智慧「理水、理氣、理生態」，善用風水學借風、借水，進行轉化，可解決8成問題，另2成因應極端氣候部分，才以科技因應。

「現在應該把自然帶回都市、把人帶回自然！」江文淵表示，當前都會綠地有限時，需要靠開發商一同努力，像是去年高雄市府已訂定立體綠化獎勵容積相關規定，台中也正規畫辦理。

江文淵指出，這與一般庭園造景綠化、綠建築不一樣，將自然帶回都市，須了解都會原本周邊的生態，半畝塘在新竹推出的「若山系列」建案是經過淺山調查，將原生植物帶入建案。他表示，像「若合山」活動現場的基地約千坪，但綠化面積高達2170坪，全案種有150種原生植物、250種可食植物，「若山系列」3大建案共計將250餘種生命找回來。

蔡詩萍打趣指著背後窗外飛近的蝴蝶說，「你們看為了這場活動，我們找了許多臨時演員。」江文淵則頗有所感地表示，「20年沒放棄，終於找到治癒環境的方法！」

(中國時報)