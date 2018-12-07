婚禮未及補辦 鄭人碩爆離婚

鄭人碩今年片約不斷，說是年度國片一哥也不為過。（資料照片）

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中國時報
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鄭人碩（左）8月才帶妻兒一起出國玩。（取材自臉書）

鄭人碩今年影視作品產量激增，拿了北影最佳男配角，同時也入圍金馬獎，但因為今年工作繁忙，導致跟圈外的妻子聚少離多，感情變淡，他2年前奉子登記結婚，6日獲證實，兩夫妻已於9月初和平協議離婚。

鄭人碩和前妻今年8月底一起去峇里島旅遊，當時感情已淡的兩人，除了完成這趟早已計畫好的遠行，同時也試著找回彼此相愛的感覺，未料情逝不復返，回國後雙方和平理性對話，最後選擇離婚。

零星休假伴家人

目前他2歲多的兒子Enzo跟前妻住，他則是搬回老家住，有空就會帶兒子出門玩，跟前妻的關係並不會太僵。

鄭人碩曾說過今年原本要補辦一場婚禮，但因為工作實在太滿，從電影《角頭2：王者再起》、《余生》、《人面魚 紅衣小女孩外傳》、《寒單》，到戲劇、短片，可說是從年初忙到年底，幾乎沒有休假，現在也在台北趕拍《角頭》外傳，據查他1整年有的零星的連假，幾乎都拿去陪伴家人。

永遠把工作放在第一位的鄭人碩，雖未能實現此諾言，但他每次受訪時，只要聊到家人，總難掩缺乏陪伴家庭的愧疚，常說「老婆擔待很多」、「辛苦她了」。對於鄭人碩離婚始末，經紀人僅回覆：「他私人事情我們就不要過問。」

(中國時報)

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