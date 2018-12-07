張信哲開唱不忘作公益

張信哲明年將二度攻蛋，為此做了不少準備。

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中國時報
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張信哲明年4月將二度攻蛋，他3年前因節目《我是歌手》資助偏鄉小學建設音樂教室，才願意點頭出演，這個「甘蔗音樂計畫」一直沒有中斷，他近日更準備發起義賣活動，邀請張信哲國際歌迷會的會員一起參與。他將挑選10件適合的文創商品，邀請粉絲競標，所得將全數捐出，張信哲也會親筆寫感謝卡給參與慈善的得標歌迷，希望藉著這個公益計畫，能培養音樂界生力軍。

張信哲一直熱心公益，他在就讀基督書院時期，就曾到台東東河鄉擔任音樂小老師，獻身偏鄉音樂教育。過去《我是歌手》多次邀請過他都被婉拒，直到「甘蔗音樂計畫」被討論出來，才終於讓他決定拋磚引玉，加入這個計畫，希望這個計畫被看見，為偏遠地區建設音樂教室募資。

門票今午12點開賣

此外，張信哲這次二度攻蛋，除了邀請葛萊美獎殿堂級樂手將來台演出，還主打3D科技，他表示：「在歌壇已算是資深歌手，但還是想嘗鮮『玩新的』。」又表示：「想做一些和世界接軌的演唱會，希望新穎、又有前瞻性，而不只是賣情懷。」這次他的立方體鐵鑄舞台、3D頭模投影、都走在科技前端。

他也為巡演瘦身6公斤，早上只喝拿鐵，努力重訓，晚餐也清淡，並保持跑山和重訓的習慣，希望練出好線條。

張信哲「未來式」演唱會將於明年4月6日於台北小巨蛋舉行，門票今天中午12點開賣，購票詳洽寬宏售票。

(中國時報)

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