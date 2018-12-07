莊凱勛兒戲胞足 假哭假鬧樣樣來

莊凱勛為南科獻出實境微電影處女秀。（盧禕祺攝）

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中國時報
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莊凱勛小寶寶Mars在台南完成收涎儀式。（取材自YouTube）

金鐘視帝莊凱勛首次率一家三口入鏡，為科技部南部科學工業園區拍攝實境微電影《阿爸的湖畔涼台》，他6日出席記者會，分享這次拍攝共2天，挑戰48小時親手為6個月大的兒子Mars打造Playhouse，也在拍片期間順利完成兒子的收涎儀式。

莊凱勛形容Mars長得像媽媽，個性像爸爸，根本是「天使寶寶」，從來沒有喝夜奶的行為，「最厲害的是他奶嘴掉了會哭，邊哭邊找奶嘴，找到含進嘴裡就不哭了，竟然會自己安撫自己。」兒子也遺傳到他很會演戲的基因，假哭假鬧樣樣來，作為人父，他不擔心小孩未來的課業，期許「希望他能盡早知道自己的興趣在哪裡。」

目前仍背房貸

莊凱勛是中南部人，來台北念書，畢業後拍戲打拚，「台北對我而言70％是工作場域。」目前仍有房貸在身的他，有感南北物價地價不同，且兒子念國小後需要更大的活動範圍，加上自己跟老婆還想生一胎，可能還是要花錢搬新家，昨他也藉機問局長林威呈台南房價如何，考慮置產。

微電影推出預告短短3天就已破3萬的觀看人數，昨記者會中發表了《阿爸的湖畔涼台》首部曲，後續第2、3部將陸續於13日及20日在科技部南部科學工業園區管理局YouTube頻道，以及官方臉書「南科543」播映。

(中國時報)

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