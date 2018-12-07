周董中國風MV 夏如芝最佳女主角

夏如芝扮相宜古宜今，時裝造型充滿時尚都會感。

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中國時報
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夏如芝（右）當年是周杰倫MV最愛用的中國風女主角。（取材自YouTube）

近日港媒一則「盤點經典搶眼MV女主角」報導，描述歌壇天王周杰倫、陳奕迅、林俊傑、林宥嘉等人的經典MV女主角，包括Angelababy、小松菜奈等，文中提及許多女演員因演出MV女主角成名，曾是周杰倫（周董）多支中國風MV女主角的「J女郎」、伊林娛樂藝人夏如芝也名列其中。雖然距離第一支中國風MV已是10多年前的事，仍引起粉絲討論，夏如芝開心表示：「我覺得很榮幸，這代表很多人因為MV對我印象深刻。」

扮相宜古宜今的的夏如芝，第一支中國風MV是13年前的〈髮如雪〉，片中她扮演被大俠拋棄後，對小三下毒的紅衣女，3人的愛恨情仇糾纏到現代，古典美人令人驚豔。〈髮如雪〉之後，周杰倫的〈青花瓷〉、〈千里之外〉、〈蘭亭序〉的MV都有她美麗身影，古典造型的夏如芝令人過目不忘。

近年戲劇表現亮眼

夏如芝說：「中國風MV真的讓大家看到我，是影響我很大的作品，是周杰倫讓我有了中國風美人的名號。」拍廣告起家的她，除了有著清新脫俗的古典氣息，近年戲劇作品表現相當亮眼，主演大愛《幸福遲到了》，更擄獲一群婆媽粉絲支持，《紡錘蟲的記憶》也即將在華視播出。

(中國時報)

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