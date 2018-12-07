否認害班機延誤 林志穎：謝謝監督

2018年12月07日 04:11 中國時報 林淑娟 、 陳祐誠 報導

林志穎昨遭人向媒體爆料，指他11月29日晚從香港搭國泰航空班機返台，到了已經準備關機艙門時，他突然說要拿回已寄艙的行李，除了讓全機乘客等他，也讓班機延誤起飛。不過林志穎隨即發聲明澄清，當天並非要取寄艙的行李，而是登機後發現遺落重要物品，隨即麻煩助理下飛機。並未因他個人因素而影響飛機起落，還比預定時間提前1分鐘到達目的地。國泰航空澄清，是其他乘客要取消飛行，當事人並非林志穎，也未影響起飛時間。

林志穎還原當天狀況：「那天工作後預備返回，在登機後才發現忘了稍早在機場買了小朋友玩具，因為吃東西時放在地上，經詢問空姐能否有人去拿，依照規定後，地勤人員說來不及，於是委託助理下飛機去拿，也沒有報導中的要求拿回託運行李，飛機也準時關艙門準備起飛，並無所謂的特權而讓班機延遲。」

他說，處理的全部過程僅約幾分鐘，當時下機的助理因為沒有託運行李，最省時間，且助理當晚就留在香港，隔天才飛回台灣。

出示證明提早抵達

林志穎進一步描述，主要延遲飛行原因為機場地面因素而沒有準時推上跑道，「但最後飛機也提早1分鐘抵達，經查詢飛行資料顯示飛機起飛都是在23:15分左右。」他對於這樣的一個烏龍事件成為新聞事件，讓大家關切覺得不好意思。

他昨在微博澄清說明此事，強調自己沒有使用特權，「我也沒有特權」，並說連寫3次「請攜帶好您的隨身物品」，強調「重要的事情告誡自己三遍」，最後也不忘向投訴的旅客喊話：「謝謝你的監督。」

(中國時報)