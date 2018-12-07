老蕭6登風雲榜 SJ領獎兼唱跳

2018年12月07日 04:11 中國時報 尤嬿妮 報導

老蕭將於明年1月舉辦的KKBOX風雲榜演出。

第14屆KKBOX風雲榜明年1月26日將在台北小巨蛋舉行，6日公布首波表演名單，將由蕭敬騰（老蕭）、韓星SUPER JUNIOR（SJ）及莫文蔚領軍，加上周興哲、于文文、熊仔及樂團茄子蛋等輪番演出；此次陣容最特別的，除了6度登上風雲榜舞台的老蕭，KKBOX還破天荒誕生首組非華語的年度風雲歌手SUPER JUNIOR，成為活動當天登台領獎並表演的海外歌手。

老蕭暌違4年發行新專輯《欲望反光》，一推出即名列各大音樂排行榜榜首，此次再登風雲榜演出，勢必吸引廣大歌迷搶票；而4月初甫在台北小巨蛋連開2場演唱會的SUPER JUNIOR，《REPLAY》專輯在台灣歌迷大力支持下，專輯中的收錄曲全數攻占韓語新歌周榜，創造前15名都是SUPER JUNIOR的驚人成績。值得一提的是，日前疑受金馬獎典禮兩岸話題波及，全面取消台灣宣傳活動的大陸歌手于文文，也將於風雲榜當天獻唱，台灣歌迷屆時有機會聽到她暴紅歌曲〈體面〉。

Erika錄歌嚷累

老蕭近期活動頻繁，師妹劉艾立（Erika）也為宣傳新專輯《天鵝說》忙得不可開交！Erika日前上電台接受訪問，聊到與新專輯製作人黃韻玲合作過程，Erika竟直呼「我的心好累喔」！原來是錄製新歌〈第二次心碎〉時，黃韻玲將Erika逼到崩潰狀態，希望激發她新的想法，一首歌錄3天、Erika也哭了3天，最終靠老師提醒：「唱歌時心要到那樣歇斯底里的程度，而不能只是在唱一首難過的歌。」才順利完成。

(中國時報)