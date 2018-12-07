Ella不按牌理出牌 張軒睿卯勁接招

Ella經常有即興演出，讓對手戲演員必須接招。

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中國時報
報導徐桐炘
張軒睿苦練後終於能在麻將桌上展現氣勢。
《大三元》集合台灣強大卡司一起打麻將。

電影《大三元》是台灣首部以麻將為主題的賀歲片，由陳嘉樺（Ella）和張軒睿主演，張軒睿首次演出電影，就挑戰賀歲片，提到跟女主角Ella的對戲，他不由得笑說是個很大挑戰，因要想盡辦法跟上對方的演出節奏，「Ella姊在拍攝現場經常處於非常嗨的狀態，我偶爾會想說自己是不是太冷靜了。」

Ella常在現場即興加上一些不同的表演，讓張軒睿除了演出之餘，還要一邊思考怎麼接住Ella丟出的球後，再把他丟回去，激盪出最好的火花。片中多位演員不常打麻將，甚至有許多人還從沒碰過麻將，卻要飾演麻將絕世高手，這對黃仲崑來說，更是表演生涯多年來的一大難題，為此，劇組特別在開拍前，安排演員上課，並且讓他們實際上牌桌打麻將，讓眾人練出打麻將的架式。

摸牌架式十足

該片6日發布首支預告，Ella和張軒睿摸牌架式十足，多場麻將對戰，氣氛歡樂熱鬧，而影片中台詞「麻將是取捨，機率的問題」、「人生麻將，麻將人生，永遠都不知道下一張牌是什麼」、「如有不服，麻將解決」，皆深入麻將精髓，片中也眾星雲集，王彩樺、羅時豐、陶傳正、王琄、李沛旭、曾莞婷、許富凱、方季惟等演員演出，該片明年2月1日全台上映。

(中國時報)

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