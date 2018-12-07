桂綸鎂 9m88 香奈兒度假風

桂綸鎂在巴黎度假時，穿香奈兒藍色系列早春新裝搭配Coco Crush飾品，優閒但不減時尚。（CHANEL提供）

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中國時報
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新生代女歌手9m88前往泰國曼谷度假，一身香奈兒早春新裝搭配Coco Crush飾品，享受度假時光。（CHANEL提供）
香奈兒Code Coco陶瓷鑽表，35萬7000元。（CHANEL提供）
香奈兒Code Coco腕表，21萬1000元。（CHANEL提供）
香奈兒Coco Crush戒指小型款，7萬6000元。（CHANEL提供）
香奈兒Coco Crush耳環，10萬5000元。（CHANEL提供）
香奈兒Coco Crush戒指鑲鑽款，14萬4000元。（CHANEL提供）

年終假期安排度假，也要衣著時尚，千萬別懶散邋遢，壞了度假的好心情。最近桂綸鎂、台灣新生代歌手9m88分別在巴黎和曼谷度假，一身香奈兒早春新裝、佩戴百搭的香奈兒Coco Crush飾品，一派優閒卻又不減時尚。

巴黎街區航海裝扮

桂綸鎂日前穿上香奈兒Cruise度假新裝漫步在巴黎街區，藍白色系的針織上衣搭白色緊身褲，再加上BOY CHANEL斜背包，即是外出旅行最輕鬆愉快的航海裝扮，身上的珠寶配件則選擇百搭又時尚的Coco Crush戒指和耳環，不論是白天出遊，或是夜晚跑趴赴宴都很合適，是絕不出錯的珠寶配件。

風格前衛的爵士女歌手9m88近來以實力和亮麗的外型在歌壇打開知名度，立刻就被香奈兒相中，日前受邀前往泰國曼谷出席早春度假系列服裝秀。在大學主修服裝設計的她，對時尚有獨到眼光和想法，就連在曼谷街頭享受度假時光，也以獨特的穿搭方式詮釋，穿出香奈兒充滿龐克街頭的時尚風情。

曼谷街頭夏日風情

9m88在曼谷街頭身穿一襲香奈兒白色連帽上衣和皮裙，巧妙搭配寬版彩色壓克力手鐲和Code Coco腕表，並以層疊的方式佩戴Coco Crush戒指，充滿重金屬龐克風，在冬季也能享受夏日風情。

(中國時報)

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