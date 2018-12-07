蝦皮購物12.12生日慶 國際名品下殺1.2折起

2018年12月07日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

蝦皮購物「12.12生日慶」將於12日凌晨0時，推出限量LANCOME超進化肌因賦活露50ml，原價3580元，5.6折特價1999元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物「12.12生日慶」將於12日下午2時，推出限量Dyson涼暖空氣清淨機，原價2萬3900元，5折特價1萬1950元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物「12.12生日慶」將於12日早上10時，推出限量任天堂Switch精靈寶可夢，原價1萬3160元，6.1折特價7999元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物「12.12生日慶」將於12日凌晨0時，推出限量小米手環3，原價865元，1.2折99元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物「12.12生日慶」將於12日下午4時，推出限量FIIDO F1電動腳踏車，原價1萬9900元，4.9折特價9600元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物「12.12生日慶」將於12日晚上6時，推出限量東元TECO 50吋廣色域不閃屏液晶顯示器及視訊盒，原價1萬3900元，6.5折特價8999元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物自雙11檔期在全球衝破千萬訂單後，本月再迎來「12.12生日慶」，看重年末節慶商機，首度擴大本檔優惠，更請來韓國人氣女團BLACKPINK擔任全球代言人，12日當天祭出國際名品1.2折起下殺之餘，更再度讓消費者從早搶到晚，加上「蝦皮金頭腦」、「蝦搖一波」等活動，預計當日將挑戰2倍的訂單成長量。

整點再領折價券 最高現折12%

今年蝦皮購物的「12.12生日慶」不僅比雙11檔期長3天，更從去年的4天直接延長至17天，先在11日前推出最低2折起的「天天狂歡主題日」暖慶，在雙12當天更將從0時起，陸續推出1.2折起的大牌優惠，像是百元有找的人氣秒殺品小米手環3、下殺5折的Dyson涼暖空氣清淨機、萬元有找的50吋東元電視及視訊盒組，還有最近大熱的任天堂Switch精靈寶可夢，也同享6.1折限量下殺優惠，消費者記得要再次調好鬧鐘、準備開搶。

而蝦皮商城精選40家旗艦店家，雙12當天下單可再享22％回饋，整點再現領折價券，最高現折12％之餘，蝦皮24h還有限量搶1折、5折券活動，最高折1212元，刷指定銀行卡再推最高12％回饋，另外蝦皮購物更針對用戶最愛買的商品，推出「百萬刷手必敗品」優惠，像各式抵用券就祭出了5折起優惠，以及2萬件商品「保證最低價」。

「蝦皮金頭腦」挑戰百萬購物金

向來富有創意的蝦皮購物，此次也首度推出「蝦皮金頭腦」遊戲，讓用戶挑戰百萬購物金，11日前每日晚上7時開場，12日當天場次加開、獎金加倍之餘，更請來趙正平擔任關主，與消費者PK搶獎金，15日前還有每日固定2場的「蝦搖一波」搖出購物金，雙12當日更加開至6場，狂撒總獎金超過600萬的蝦幣，讓消費者年底血拼最後一波。

(中國時報)