ECLIPSE CROSS安全操控再進化

ECLIPSE CROSS絕佳操控性獲日本「RJC 2019年度風雲車」獎項肯定，售價89.9萬元起。（中華三菱提供）

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中國時報
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MITSUBISHI MOTORS巨型耶誕裝置於台北信義威秀廣場陪您迎新年。（中華三菱提供）
中華三菱贊助30萬元支持「偏鄉學子畢冊圓夢計畫」，左起攝影師楊文逸、中華汽車協理曾烱誌、泰安國中校長絲玉霞。（中華三菱提供）
ECLIPSE CROSS 2019年式進化登場，為百萬元內進口SUV唯一配備ACC+FCM+7 SRS車款。（中華三菱提供）

跨界休旅話題夯，2019年式MITSUBISHI運動跑旅ECLIPSE CROSS全車系升級360度多模式環景影像系統、AYC主動式彎道動態控制，其中2WD菁英型以上更全面搭載ACC、FCM、7 SRS環艙氣囊，成為百萬元內唯一標配備的日本原裝進口SUV。

趁著新年式車款發表，中華三菱重新調整ECLIPSE CROSS車輛編成，入門款傳奇型降價1萬元，並在頂級版S-AWC旗艦型之間增加菁英與卓越2款新車型，售價分別為94.9、116.9、99.9、107.9萬元，若搭配政府舊換新補助，入手價更壓在89.9萬元起，預計明年1月下旬起交車。

中華三菱在台北信義威秀中庭廣場打造巨型耶誕裝置，將ECLIPSE CROSS化身為大型耶誕禮物，即日起至明年1月1日，結合年度品牌耶誕樹共同展出。此外，中華三菱也宣布贊助「偏鄉學子畢冊圓夢計畫」，投入30萬元經費，與計畫發起人楊文逸合作，巡迴偏鄉學校熱血義拍，為偏鄉學童留下美好的畢業紀念。

(中國時報)

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