TutorABC義助 軍公教英文課免費

2018年12月07日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

TutorABC因應雙語教育政策，為全台軍公教提供英語免費課程，讓台灣師資及政府單位人員的英語國際力都能提升。（tutorJr提供）

tutorJr也有為學童打造專屬課程，在tutor meet上課時，外籍老師會與學員有豐富的即時互動，以提升學生的興趣。（tutorJr提供）

tutorJr的專屬課程介面中，還會有星星獎勵制度，以鼓勵學生努力參與。（tutorJr提供）

行政院開始推動「雙語教育」政策，雖是好事，但台灣師資能否為學生帶來完整英語教學仍是未知，全球最大的線上英語教學平台TutorABC，為了替台灣莘莘學子未來出一份力，昨（6）日宣布即日起將無償提供「全台軍公教免費英語計劃」到12月底，方便老師及政府單位人員首先踏出提升英語國際力的第一步。

結合大數據 回饋政府

雖政府政策定為2030年要讓台灣成為雙語國家，但台北市立新興國中校長楊啟明就點出：「你覺得我們的孩子還可以等10年嗎？」認為雙語教學勢在必行，因此教學也要從單單的紙本，轉而加重於對話溝通。不過並不是所有學校都能配以外籍老師，而TutorABC旗下的少兒品牌tutorJR，就為真人外籍老師線上上課，能夠即時互動及溝通，「科技就能在這時候彌補城鄉、學生程度差異所帶來的影響之餘，更能鼓勵學生開口說英文。」不管在哪裡的學校、進度快慢的學生，都能夠在當中找到適合自己的課程。

而信望愛文教基金會LearnMode學習吧數位教育平台總監陳逸文也認為，當資源都在平台上，孩子就能根據自己的狀況去學習，同時老師也能透過其觀察成績，可以精準幫助到較弱的同學，透過大數據回饋給政府，也會知道哪裡需要幫助，可是科技與教育結合的大優勢。

為孩子們打造國際力

台北市立明道國小校長匡秀蘭就分享學校中已有以英語教學的實驗課，「學習語言需要環境的配合，學英文不是為了考試，而是要變成日常的一部分。」不過同時她也提到，其實除了學生及家長的憂慮以外，老師也會擔心授課更困難，所以此次TutorABC提出的免費英語計劃，正好可以暫緩老師的憂慮，而TutorABC也公布未來將陸續依政府推動相關的雙語教育措施而提供課程計劃，並結合少兒品牌tutorJr，讓學生能在家中也能持續在英文學習上耕耘，希望在教師、學生及家長三方配合下，能夠為學子們打造更好的英語國際力。

「全台軍公教免費英語計劃」查詢請電：0800-66-66-80

(中國時報)