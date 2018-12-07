狂歡冬換季百貨爆櫃迎耶誕

2018年12月07日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

新光三越台北信義新天地／台中中港店耶誕節推薦，AAPE雙面鋪綿迷彩大衣，1萬2479元。（新光三越提供）

新光三越台北站前店7日限定，元暉Airmate對流式電暖器HC10101R，原價4280元、特價3480元，限量10台。（新光三越提供）

微風A1星巴克銀白耶誕可疊馬克杯組，750元。（微風提供）

新光三越台北站前店7日限定，ESTEE LAUDER啟動年輕補水超值組，原價5849元、特價3465元，限量50組。（新光三越提供）

全台最壓軸的新光三越台北站前店周年慶昨（6日）開打，全館滿5000送500、禦寒冬衣5折起，加上全台分店昨起至12日同步有「會員大感謝 狂歡冬換季」活動，貴賓卡友在新光三越APP扣10點獨享1000元電子抵用金，全台限量10萬份，讓站前店更加碼，搶下全台最優惠，首日吸引7.2萬人潮，4.6億元業績較去年4.5億元增2％，再創新高。

新光三越周慶從10月4日起至今業績增逾2％，目前全台累積183億元，販促部協理彭緒箴表示因應貴賓卡會員已破190萬人、為迎接200萬，舉辦冬換季活動，單筆消費服飾、保暖寢具、禦寒小家電或耶誕禮物等商品滿6000元可抵用500元，最高折抵上限1000元，「千元購物金給大家購物的動力，要讓會員冬換季有感。」

因應今低溫17度報到，昨禦寒商品都發燒，原價萬元的羽絨冬被下殺1.6折、不到2000元，限量30件秒殺；象印、膳魔師、虎牌等保溫瓶則再見爆櫃潮；Roots帽T至下午2時賣200件；由布院抹茶半熟起司蛋糕買1送1 skm pay線上10時搶購，限量50組5分鐘內完售。美妝搭配滿2000送200，由SK-II、資生堂東京櫃、Kiehl’s等明星商品帶頭衝買氣，首日特惠組賣逾15萬組。

微風A1昨起至25日的耶誕市集以歐洲的耶誕市集為靈感，設有公益專區，義賣餅乾、蜜餞乾貨、手工香皂等商品，期間憑當日不限金額發票可免費兌換「桃捷耶誕禮包」，限量200份；並獨家取得芬蘭Santa Claus’Main Post Office官方耶誕老人郵局認證，提供「A1桃氣歡樂耶誕市集─限定明信片」，前200位民眾憑乘車證明可免費將明信片寄到芬蘭，且可收到耶誕老公公的回信。

(中國時報)