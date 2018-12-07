春夏俏皮風 紅底鞋坐鎮

紅底鞋品牌Christian Louboutin日前舉辦2019春夏新品發表，模特演繹由正裝細節延伸出的紅毯鞋款，女模穿水鑽領帶細節高跟鞋價格未定，拿Marie Jane水桶包4萬9500元；男模穿花卉圖騰樂福鞋價格未定，黑色男士皮帶2萬元。（Christian Louboutin提供）

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中國時報
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Christian Louboutin Run Loubi Run異材質拼接運動鞋款，4萬3900元。（Christian Louboutin提供）
Christian Louboutin Loubigraf系列So Kate漆皮高跟踝靴，4萬3900元。（Christian Louboutin提供）

因應全球精品客層年齡下修，不少設計師企圖以更為年輕的形象接近千禧世代，奢華大膽的「紅底鞋」品牌Christian Louboutin，2019春夏也自都市中取材，建築充滿活力的多彩靈感。

昨（6）日品牌於台舉辦的新品預覽中，模特穿上自塗鴉圖案延伸出的Loubigraf系列亮相，將3種不同印花填入經典So Kate靴款或Vieira鉚釘休閒鞋表面，營造出十足街頭感。造型獨特的Run Loubi Run運動鞋，鞋身則採用潛水布料、皮革等異材質拼接手法，勾勒出搶眼外觀，凹凸波浪形大底覆蓋標誌性紅色橡膠，集舒適與時尚於一身。

針對Christian Louboutin擅長的紅毯系列，品牌更將出現於西裝上的領帶、領結等符號，以水鑽、珍珠等細膩裝飾於女士鞋款腳背，逗趣呼應出派對上伴侶間的優雅情調，深獲女星葛妮絲派特洛葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）、舒淇等人的喜愛。而在男士配件方面，亦推出全新Logo皮帶系列，點綴紳士溫儒細節。

(中國時報)

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