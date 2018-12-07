書店風景讓青鳥自由飛

青鳥書店創辦人蔡瑞珊2016在華山藝文中心打造青鳥書店，店內浪漫優美的氣氛常讓許多路過民眾佇足。（杜宜諳攝）

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中國時報
／專訪
青鳥書店創辦人蔡瑞珊暢談從閱樂書店到青鳥書店的心路歷程。（杜宜諳攝）

位於台北華山二樓的青鳥書店，原本是一個被當做倉庫使用的隱密角落，屋頂有三扇玻璃三角窗讓自然光灑落。創辦人蔡瑞珊從電視媒體出身跨足書店經營，剛開始總有人質疑她「憑什麼開書店」，也有電視台的朋友笑她怎麼「淪落」到書店倒茶端水，「但我很喜歡在書店第一線和客人接觸的感覺。青鳥就是一間自由的書店，我希望來青鳥的人可以不被限制，自由的接觸書籍。」

店面很小 彈性卻很大

在經營書店之前，蔡瑞珊曾在華視工作8年，負責製作、審定節目，習慣快速、變動劇烈的商業環境，卻覺得在大組織中找不到未來，「在大組織裡的空間很小，覺得很多事都不能做。但開書店就不一樣，小小的，卻可以嘗試很多事，空間跟彈性很大。」不斷變動的青鳥，不只即將在年底到屏東開分店，明年也還陸續有新的拓店計畫。

蔡瑞珊和書店的緣分源自參與《書店裡的影像詩》計畫時，走訪各地獨立書店，「那時候我完全不懂這些老闆們在想什麼，還跟他們吵架，說『我可以替你們帶來很多觀光客』，就被掛電話了，所以非常好奇他們的想法。後來我有機會參與經營閱樂書店，沒想到一踏進書店，就再也不想離開了。現在我規定自己每3天讀一本書，盡可能的充實自己的閱讀量。」

達人選書 雜誌隨你翻

蔡瑞珊也找來張鐵志、李明璁、杜祖業等9位不同領域的選書人合作挑選販售的書籍，杜祖業甚至把自己的雜誌收藏直接寄放在店裡供人翻閱，「對我來說書店就是一個媒體，書店跟攝影棚都是一個方盒子，攝影棚從早到晚可以錄製很多不同的節目，書店也可以同時正在發生很多不同的事。」

(中國時報)

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