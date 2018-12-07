訂製寶寶 科學家對基因編輯提疑慮

2018年12月07日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

大陸科學家賀建奎為一位愛滋父親，打造抗HIV病毒的一對基因編輯雙胞胎女嬰誕生，引起科學界軒然大波。透過基因編輯技術訂製人類，向來是科幻創作感興趣的題材，不過隨著技術進步，不少學者出書對「做或不做」提出疑慮。像是物理學家霍金就在遺作中表示，擔心有錢人會利用技術改良自己和子女的基因，創造更聰明和長壽的「超級人類」，甚至可能導致現存的人類滅亡。

比爾蓋茲推薦的暢銷書《基因》中，獲普立茲獎的作者辛達塔．穆克吉就表示，「目前人類基因組工程最驚人的事實不是它多麼遙不可及，而是它多麼近在咫尺，教人著急。」他也以一份2015年科學家的聯合聲明提出疑慮，「處理或治療人類的嚴重疾病是不是基因組工程的責任目標？如果是，又應該在什麼情況下使用？」

穆克吉引述的聲明中認為，若用技術讓原本會導致生病的基因突變，卻因此讓基因序列變成不同於人類的序列，這樣的做法適當嗎？「就連這看似單純的情境，都會引起嚴重的關切。因為，我們對人類遺傳學、基因環境互動和疾病途徑的理解仍是有不足之處的。」

時報出版編輯陳怡慈表示，其實2015年就已經有大陸科學家黃軍發表研究成果，在86個人類胚胎上做實驗，試圖矯正一個致病的基因，結果在存活的胚胎中，只有4個被插入了矯正的基因，卻有3分之1的胚胎在其他基因上產生意外突變，實驗因此告終，「穆克吉表示，當時由於研究太過爭議，《自然》、《科學》和《細胞》等期刊認為違反安全和倫理標準，拒絕發表報告。」

陳怡慈表示，穆克吉雖然並未在書中明顯表態反對在人類身上進行基因編輯，但援引大量目前科學界的普遍看法，「科學家會反對，也是擔心會像過去的納粹，變成優生學計畫。」而在賀建奎發表研究成果後，作者也在推特上轉貼評論文章，表示「既非必要，而且可能有危險性」。

(中國時報)