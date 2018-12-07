2018年12月07日 04:10 中國時報 本報訊

岸邊露伴在羅浮作者／荒木飛呂彥出版社／大辣（大辣出版提供）

後勁王建民作者／陳惟揚，周汶昊出版社／天下文化（天下文化提供）

媽媽的悔過書：我是最成功的老師，卻是最失敗的母親，一位校長媽媽沉痛的真實自白作者／李柳南出版社／采實文化

李柳南是一位出了書、教其他父母如何教育孩子的學校校長，某天卻發現當時讀高三成績優秀的兒子突然拒絕去上學，在知名女校讀高二的女兒，不久也開始逃課。當許多家長們紛紛想把孩子送到她班上，她自己的孩子卻不願上學。

不只如此，孩子變得可怕、冷漠，將她視為仇人。她內心充滿了絕望，努力跟孩子溝通無效後，甚至想：「乾脆把兩個孩子殺掉，再自殺算了。」直到某天她才理解，原來痛苦的不只有她，孩子們更是傷痕累累。她開始回顧過往，反思自已到底做錯了什麼？

為了找回孩子的愛，挽救回孩子的未來，李柳南重新學習怎麼當老師，怎麼當媽媽，一切從頭開始。這是一位驕傲的老師卸下自尊，為孩子寫下的反省文，也是一個絕望的母親找回孩子的心痛故事，同時也為受了傷的孩子和父母們，指引出了一條和解之路。

■岸邊露伴在羅浮

作者／荒木飛呂彥

出版社／大辣

《JoJo的奇妙冒險：不滅鑽石》人氣角色岸邊露伴，更是傳說中作者荒木飛呂彥本人的化身，這次依然不改任性作風，為了解開「闇黑之畫」的神祕謎團，決定直闖藝術最高殿堂羅浮宮！

羅浮宮自2005年起，邀請法、日兩國數十位漫畫大師入館創作，包括尼古拉．德魁西、恩奇．畢拉、荒木飛呂彥、谷口治郎、松本大洋等，畫下心目中的羅浮宮故事。羅浮宮更舉辦漫畫原畫展覽，並出版一系列的漫畫創作，對當代漫畫藝術的多樣性與豐富致敬。

在荒木飛呂彥創作的故事中，十年前立志成為職業漫畫家的岸邊露伴，在投稿處處碰壁時，邂逅了美麗的少婦「藤倉奈奈瀨」，意外得知羅浮宮收藏一幅「世界上最黑暗的畫」。十年後，已是全球知名漫畫家的露伴，為了親睹這幅畫作，潛入了不為人知的羅浮宮地下隧道，卻遭遇一連串驚悚駭人的事件，意想不到的黑暗即將來襲。

■後勁王建民

作者／陳惟揚，周汶昊

出版社／天下文化

王建民是台灣第二位登上美國職棒大聯盟、也是第一位在季後賽出賽的台灣投手，先後效力於紐約洋基、華盛頓國民、堪薩斯皇家等隊，為目前台灣投手在大聯盟中累計勝投最高者，也是台灣運動史上第一位年薪破億的運動員。2006、2007連續兩個球季為洋基拿下19勝，2007年更獲選為《時代雜誌》全球百位最有影響力人物。

2008年，王建民卻在球季中因跑壘受傷，開始漫長的復健旅程。2015年他甚至淪落至獨立聯盟，幾近無球可打，卻仍不放棄理想，2016年，他從谷底再起，重登大聯盟投手丘。

本書由紀錄片《後勁：王建民》導演陳惟揚，述說這位台灣之光如何在褪下巨星光環後，仍然不願放棄，堅持找回熱愛棒球的初衷，貼身記錄他歷經小聯盟、獨立聯盟又重返大聯盟這段鮮為人知的歷程，旁及眾多美國職棒教練、復健師、父母、球迷與王建民交會的第一手記錄。

(中國時報)