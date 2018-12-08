助英大破大立！賴清德預告總辭！…

2018年12月08日 04:11 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

政院檢討敗選3大重點

九合一選舉民進黨遭空前挫敗，已口頭請辭的行政院長賴清德昨再度表示，時間一到就會堅定離開，負起政治責任，不讓檢討流於空言，也只有他離開，蔡總統才可能「大破大立」，新的局面才可能產生；賴揆並說，組閣及離開都是為了成全大局，為了台灣，「丹心可照汗青」。

可能立院會期結束離開

賴揆遞出未押日期辭呈，媒體在記者會追問賴揆「時間一到指何時」？賴揆故意賣關子，說時間到了就會跟外界報告。

先前外界以總預算審查時程推估，可能在1月間，但若以公投事項推動來看，政院負責的同婚專法，法定時程在3月以前，若提早完成，時間點也可能落在2月春節前後。

賴揆說，去年9月他堅定接任行政院長，當時執政已出現問題，他願協助解決這個難局，但很可惜，經過一年努力並沒有成功。11月24日他堅定地留下來穩定政局，民進黨已經大敗，但不能敗不成軍，不能潰敗。

他說，更何況在他任內發生「普悠瑪事件」，立院已排定專案報告，他也希望能就後續公投事項，跟立院妥善處理，讓立院審議中的預算跟各項法案持續順利推動。

對堅辭閣揆一事，賴揆說，11月27日他重回到4屆立委服務了12年的國會殿堂，深刻感受民主政治肩負政治責任是最高價值，任何人都不可違背，更何況他是「民主萬歲」的人。

英緊密夥伴說完就生變

但賴強調，在此之前他跟行政團隊都會全力以赴，不會讓行政空轉，不管是堅定的來、堅定的留下或堅定離開，都不是為了個人，而是為成全大局；也只有他離開，總統才有可能大破大立，新的局面才有可能產生。

昨天蔡總統發表迴廊談話才稱與賴揆是「緊密夥伴關係」，但沒想到一天就生變。對此，賴揆說，「感謝總統的器重，總統也知道我的想法，我也跟總統報告過，未來幫助台灣有很多種方式」，總統是民主台灣的領導人，她當然深知民主真正價值，肩負政治責任的重要。

檢討敗選點名東廠事件

賴揆表示，他現在想法就是時間一到，就會堅定離開，負起政治責任，率內閣總辭，不讓檢討流於空言，但在此之前，他會率領團隊全力以赴，每天都把應做的事情辦好。

賴揆昨發表題為「聽見人民的聲音」報告，提出3大問題、5項檢討，檢討中並提及假訊息及「東廠事件」等。

會後總統府亦發布新聞稿，表達現階段英賴兩人共同責任就是深刻檢討，並進行下階段的重新布局。

（相關新聞刊A2、A3）

(中國時報)