自爆法外公審「已判死」！豆導打死不認性侵 剃光頭道歉

2018年12月08日 04:11 中國時報 陳鴻偉 、 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

遭控性侵的導演鈕承澤（豆導），昨現身大安分局做筆錄，經2個多小時訊問，鈕向大眾鞠躬致歉並表示：「司法外的公審，鈕承澤已經死了。」檢方原傳喚他下午到案說明，鈕以「被攝影機打到頭」且情緒不穩告假，檢方考量傳喚無急迫性，改要求下周一上午9點半到庭，如無故不到將拘提。

酒後撫摸 狂稱不算強制性交

據鈕友人轉述，鈕當天因喝醉酒，以為女方對他也有好感，才會摟抱撫摸，當對方喊不要時，他就停手，並沒強迫行為，也讓她離去，鈕私下認為這樣應不算強制性交，但說詞立刻遭被害人打臉，指兩人剛認識，更不是所謂朝「男女朋友」發展。

神隱多時的鈕承澤昨早終於從工作室現身，理著大平頭，面容憔悴削瘦，面對媒體包圍多半不發一語，僅說：「我現在要去大安分局」，偶爾露出苦笑、皺眉表情。

才剛認識 被害人打臉交往

到警局後，警方就被害人指述詢問鈕承澤，據了解，鈕態度平靜，精神狀況不佳，面對訊問有時要思考許久才回答，但對事發細節和女方指控一一澄清，也因鈕精神不佳，雖詢問內容不多，卻花2小時。

據指出，鈕曾向友人表示，案發當天，他和一群朋友在住處從下午開始喝酒，女方晚上到場時，他已很有醉意。兩人後來獨處，因雙方都喝酒，在「燈光美、氣氛佳」下，鈕誤認彼此有好感，可朝「男女朋友方向」發展，所以開始坐近並摟抱撫摸，一開始女方沒拒絕。

友人轉述，後來女方突然說「不要！」並出現較激烈的情緒反應，鈕立刻停手，隨即讓女方離開，過程中沒強迫、限制自由，事後也就此事向女方道歉。

周一傳喚 無故不到將被拘提

案發後，鈕為此失眠苦惱1個多禮拜，他表示會配合司法調查，並期待一場公正審判，但他說，司法外有一場公審已在進行，「我被判處死刑，鈕承澤已經死了」。

由於檢方傳喚鈕下午到庭，加上非現行犯，訊後即讓鈕離開，但鈕委任律師胡原龍下午到北檢替鈕請假，檢察官斟酌後決定鈕暫時不到庭，但仍是「傳喚未到案」，須在下周一上午出庭，不排除無故不到逕行拘提，鈕則待在工作室未出門。

(中國時報)