助英大破大立！賴清德預告總辭！新聞透視－尊英撇貌合神離 2020「蔡賴配」成形

2018年12月08日 04:11 中國時報 曾薏蘋

蔡留人無效！ 賴清德：時間到「堅定離開」

蔡英文總統前天的「迴廊談話」，昨天行政院長賴清德的「說明選後檢討結果」記者會，會後府方隨即發新聞稿呼應，強調兩人彼此理解，在團隊未來的布局等有高度共識。這一波波的節奏，反而像是「蔡賴對話」，更意味民進黨已綁在一起，同坐一艘船，2020「蔡賴配」態勢也越趨明顯。

迴廊談話 說給自家人聽

九合一選舉民進黨潰不成軍，至今著手整理戰場，蔡英文的「迴廊談話」，內容重點都在「鬥爭」、「逼宮」、「賴菊」、「綠白合作」及「賴院長的行政團隊」，顯然蔡英文第一場的「迴廊談話」訴求是「自家人」。

賴清德的「選後檢討結果」，提的是施政五大檢討及自己的去留，但相較檢討，人民或許會比較想知道，行政團隊「未來要怎麼做」，可是府院接連的談話，並未看到這些，顯然「蔡賴對話」意味較濃。

民進黨大敗後，府院黨面對檢討的聲浪，黨務高階主管可以在第一時間請辭負責，但是府院就沒那麼容易說走人就走人，拖了幾個星期，支持者也開始不耐煩。

賴清德提到，「我的去留，不是為了個人，是為了大局、為了台灣，也只有我離開，總統才有可能大破大立，新的局面才有可能產生。」看起來比較像沒有壓日期的「空白支票」，何時兌現？沒有人知道，但賴清德此話一出後，至少可以各自解讀，暫時滿足各方的「期待」。

一堆大位 非人人可坐穩

敗選後，民進黨空出一堆大位，但是大位並非每個人可以坐得穩。目前來看，蔡英文參選連任是必然的，否則有如「今天的民進黨否定蔡英文執政的民進黨」，2020年大選勢必更傷。

既然蔡英文要選連任，黨主席一定要給蔡信得過的人，陳菊已經在黨主席這一役提前出局，蔡英文屬意，各派系能接受唯一的新系人選桃園市長鄭文燦也已婉拒、新竹市長林智堅無意願，只剩下落選的林佳龍與陳其邁。

至於閣揆，若找與蔡英文不對盤的蘇貞昌，對蔡政府來說，當然是個亮點，且蘇、賴理念較近，行政團隊未來運作比較順暢，但是啟用蘇，其他派系勢必反彈，相較黨主席，閣揆位子又更是艱難。

英德合作 黨最大公約數

蔡英文雖然率領民進黨在九合一選舉大敗，但她的存在，一直都是黨內最大公約數，更是黨內派系間的砝碼；新系北流雖然對蔡英文不爽，但是中流、南流可算是「新系中的英系」。

南流的賴清德，自從當上閣揆後，更是與蔡英文成為命運共同體，而賴清德在黨內的能量，就跟陳菊一樣，已經大於整個新潮流，兩人所做的決定能得到支持最好，但已非新系所能掌控。尤其在這次慘敗中賴也難辭其咎，與蔡英文繼續合作，已是黨內最大公約數。

(中國時報)