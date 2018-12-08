做郎袂蕩安內 花媽情義挺英

今年4月，蔡英文總統宣布由高雄市長陳菊接任總統府秘書長，會後蔡英文親暱地摟住陳菊的肩膀。（總統府提供）

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中國時報
／台北報導

行政院長賴清德昨天記者會提到，「時間一到，他就會率內閣總辭」；民進黨內另一位重量級人物總統府祕書長陳菊的動向也備受關注；據了解，在賴清德表達「走人」之意，陳菊向友人透露，「做郎袂蕩安內（做人不能這樣）！蔡總統現在這樣，我不可能走，要情義相挺」。

繼蔡英文總統「迴廊談話」後，昨天賴清德也藉由「選後檢討結果」記者會，針對九合一民進黨慘敗後，各界對於他的去留問題，首度表達看法；至於陳菊的去留，據了解，陳菊除了曾與友人聊天時傳達會情義相挺之外，其實前天她受訪時也暗示不會現在掛冠求去。

九合一選舉，民進黨在高雄丟了政權，曾任高雄市長的陳菊，難辭其咎，雖然第一時間向總統請辭，但獲慰留，至今去留動向成謎。

知情人士指出，陳菊是個重情義的人，深獲蔡總統信任，兩人的交情如姊妹，現在正是蔡英文最谷底的時候，「英賴菊」鐵三角即將缺了一塊，如果陳菊現在也跟著打包走人，這不是陳菊的作風。

他指出，以民進黨現在這種狀況，留下來的人不會比走的人好，但是重情重義的陳菊，就算千夫所指，也「不會讓總統一人獨自面對」，所以陳菊才會向他透露，做人不能這樣，「蔡總統現在這樣，我不可能走，要情義相挺！」

知情人士也說，陳菊在黨內，一直是老大姊的角色，民進黨慘敗後，各派系也需要安撫，留在總統身邊，依舊可以扮演「桶箍」角色，作為蔡總統與黨內間的橋梁。

前天她現身立法院，為下周將在委員會審查的總統府預算拜訪前院長王金平，兩人私交很好，但選舉時，一個是民進黨候選人陳其邁的輔選大將、一個是國民黨候選人韓國瑜的軍師。

陳菊前天拜訪，被媒體問到有沒有打消走的念頭；陳菊當時就說，總統如果同意她離開，她當然會離開，現在很艱難的時候，也不能夠說這樣就走人，「我這樣就不負責任，我會盡量，我們希望穩住。」

(中國時報)

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