賴不帶走雲彩 未來海闊天空

2018年12月08日 04:11 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

行政院長賴清德昨表明辭意，但兩度被問到是否投入2020大選都未直接答題，只說他跟蔡英文總統都是民進黨籍，不管什麼時候離開，都是這個陣營的一份子，大家彼此都是夥伴。

沒有因蔡英文「迴廊談話」留下來，賴清德說，堅定地離開後，未來幫助台灣有很多種方式。媒體兩度詢問參加總統大選問題，賴揆第一次直接跳題未答，第二次被問到幫助台灣的方式，是否包括參選2020總統？

賴清德才說，蔡英文跟他都屬於民進黨籍，都一心一意捍衛台灣主權，維護台灣「民主自由人權」的方式，這樣的目標要大家共同來完成，不管什麼時候離開，都是這個陣營的一份子，「大家彼此都是夥伴」。

賴揆8月受訪時曾表示，對2020年總統大選，已經多次公開講過，他是支持蔡英文的，當時拒答2024年參選問題，但眼前賴揆卸下行政院長職務，未來之路海闊天空。

以新潮流的精算，依照所謂的「夥伴」關係，賴揆可以在2020年擔任蔡總統的副手，以「蔡賴配」參選，拉抬蔡英文低迷的聲勢，或依民進黨過去府、院、黨輪調先例，接任總統府祕書長或參選民進黨主席。

不過，蔡雖卸下黨主席職務，仍有意掌控黨中央，先前傳出參選黨主席的人選，都可見到小英的影子，賴揆要接任黨主席的可能性目前並不高。

另一項過渡期安排，也就是即便賴揆暫不接任所有職務，若依新潮流規畫之一，賴揆只要不再折損羽翼，不妨先養望一段時間，甚至提前全台走透透；其實以賴目前59歲的年齡，6年後仍可望代表民進黨參選2024年總統大選，而且勝算要比2020年還高。

(中國時報)